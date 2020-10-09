У арбитра Москалева подозрение на коронавирус

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Сергея Карасева, а также сообщил о возможном заражении COVID-19 Владимира Москалева.

– Да, к сожалению, у Карасева – коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

– Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ?

– Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...