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    У арбитра Москалева подозрение на коронавирус

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Сергея Карасева, а также сообщил о возможном заражении COVID-19 Владимира Москалева.

    – Да, к сожалению, у Карасева – коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

    – Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ?

    – Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2107

      vsespartak01 43 минуты назад

      скоро надо чемпионат останавливать!к этому идет!и все бум дома сидеть!

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