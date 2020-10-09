Главные новости дня. Сборная России проиграла Швеции, «Спартак» может арендовать Мозеса

«Чемпионат»: Бердыев и Шварц – основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»

«Краснодар» опубликовал заявку на Лигу чемпионов

Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»

«Ливерпуль» подписал 17-летнего вратаря «Флуминенсе»

«Спартак» интересуется защитником «Бордо» Сабали

Товарищеский матч. Сборная России дома уступила Швеции, у Соболева дебютный гол

Sport.es: защитник «Уотфорда» Кико может на выходных стать игроком «Спартака»

Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

Геркус: «Спартак» оформляет трансфер Мозеса из «Челси». Клуб может арендовать нигерийца с правом выкупа за 10 миллионов

Определились все восемь финалистов стыковых матчей Лиги наций за попадание на Евро-2020. Это Грузия, Северная Македония, Исландия, Венгрия, Сербия, Шотландия, Северная Ирландия и Словакия.