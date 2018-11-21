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    Лига наций. Северная Македония, Исландия и Венгрия пробились в финалы стыков за попадание на Евро-2020

    Завершились еще три полуфинальных стыковых матча Лиги наций.

    Северная Македония дома победила Косово и разыграет путевку на Евро-2020 с Грузией.

    Исландия одолела Румынию и встретится в финале с Венгрией, взявшей верх над Болгарией.

    Лига наций. Путь на Евро-2020. 1/2 финала

    Северная Македония – Косово – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кололли (в свои ворота), 16; 1:1 – Хадергьонай, 29; 2:1 – Велкоски, 33.

    Исландия – Румыния – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 16; 2:0 – Сигурдссон, 35; 2:1 – Максим (с пенальти), 62.

    Болгария – Венгрия – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Орбан, 17; 0:2 – Калмар, 47; 0:3 – Николич, 75; 1:3 – Йомов, 89.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    08.10.2020 23:41
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