Лига наций. Северная Македония, Исландия и Венгрия пробились в финалы стыков за попадание на Евро-2020

Завершились еще три полуфинальных стыковых матча Лиги наций.

Северная Македония дома победила Косово и разыграет путевку на Евро-2020 с Грузией.

Исландия одолела Румынию и встретится в финале с Венгрией, взявшей верх над Болгарией.

Лига наций. Путь на Евро-2020. 1/2 финала

Северная Македония – Косово – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кололли (в свои ворота), 16; 1:1 – Хадергьонай, 29; 2:1 – Велкоски, 33.

Исландия – Румыния – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 16; 2:0 – Сигурдссон, 35; 2:1 – Максим (с пенальти), 62.

Болгария – Венгрия – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Орбан, 17; 0:2 – Калмар, 47; 0:3 – Николич, 75; 1:3 – Йомов, 89.