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    Товарищеский матч. Сборная России дома уступила Швеции, у Соболева дебютный гол

    В Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции.

    Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 1:2.

    Шведы вышли вперед на 21-й минуте усилиями Александера Исака, а в середине второго тайма удвоили преимущество благодаря голу Маттиаса Юханссона. Россияне забили свой единственный мяч уже в компенсированное время – отличился дебютант национальной команды Александр Соболев.

    Товарищеский матч

    Россия – Швеция – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Исак, 21; 0:2 – Юханссон, 73; 1:2 – Соболев, 90+2.

    Россия: Джанаев, Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Кутепов, Караваев, Жирков, Газинский (Кузяев, 73), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46), Дзюба (Соболев, 46).

    Швеция: Юнссон, Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен, Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46), Исак (Квайсон, 64), Ларссон.

    Предупреждения: Кузяев, 86 – Ольссон, 90+1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии37
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      Рейтинг: +14068

      silver29 52 секунды назад

      "Веселая" ЛЧ будет в исполнении охапки дров сенита ((((

      1
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      Рейтинг: +302

      Rainmaker 1 минуту назад

      Мдя... И это шведы ещё без Ибры играли...

      0
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      Рейтинг: +881

      alll-333 3 минуты назад

      Что и требовалось доказать...

      1
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      Рейтинг: +3585

      polt 3 минуты назад

      Шведы вроде как действительно сыграли товарищескую встречу, вообще без какого либо напряга. Ну а наши пыжились, пыжились и как то совершенно беспомощно проиграли. А сколько совершенно бесперспективных игроков в нашей сборной? Короче, сегодня был тихий пипец. И что нас ждет завтра? Мрак от Черчесова.

      2
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      Рейтинг: +8593

      alex1951 5 минут назад

      Дзюбан ,теперь ты понял ,чего ты стоишь?Этт табэ ни в Зените,голос повышать,судей кошмарить......

      3
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      Рейтинг: +524

      партизан84 6 минут назад

      Стас бог и тактик игры, настроя команды и так далее. где наши ветераны, эксперты и правдорубы?

      1
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      Рейтинг: +4929

      Lester84 6 минут назад

      Меня волнует один вопрос. Зачем ставить 37-летнего Жиркова на товарищеский матч? Он нуждается в том чтобы посмотреть его игру или ему игровые связи нужно наигрывать? По-моему он уже всем все доказал и стабильно играет на приличном уровне. Не лучше ли его было приберечь на 2 следующих официальных матча?

      4
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      Рейтинг: +5796

      Hektor 84 7 минут назад

      А что шлюба сегодня хет- трик из пенальти не сотворил? Или он только стоячей уфе феноменальные голы ложит? Где этот д о л б о е б Медведев? А ну расхвали еще раз своего кривоногого бомбардира!

      3
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      Рейтинг: +5194

      knikos > Hektor 84 4 минуты назад

      Когда ушли с поля Дзюба и Оздоев , мысль в игре в центре и в нападении пропала , от слова совсем ! Пошла какая-то бессмысленная беготня .

      2
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      Рейтинг: -826

      Аденн > knikos 1 минуту назад

      оздоев то как раз и привез штрафной, после которого гол забили.

      0
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      Рейтинг: +25096

      oyabun 7 минут назад

      Кутепов очень доходчиво всем показал, почему место в составе Спартака ему достается только когда уже совсем некого поставить на игру. Портачил где только мог. Первый гол забили из под него, а ближе к концу встречи он сотворил свой фирменный обрез в центре поля который чуть не привел к 3-му голу в наши ворота. В целом игра нашей сборной явно не удалась, какая то несыгранность, очень четко выражаемая в количестве 7 офсайдов. Шведы молодцы, сыграли очень спокойно и уверенно, выжав максимум из своих моментов.

      3
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      Рейтинг: +524

      партизан84 > oyabun 4 минуты назад

      за такие "пасы" нам в детской школе прописывали лекарство "п р о п и 3 д о н"

      3
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      Рейтинг: +2509

      Semenycch 8 минут назад

      Удалось посмотреть только 2 тайм. Швеция ничем не впечатлила, команда сбалансированная, ровная и вполне средняя. В нашей команде странно смотрелись Кудряшов, Кутепов и Соболев. Хорошо вышел на замену вечный двигатель Кузяев. Сборной России очень не хватало плеймейкера в центре полузащиты.

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      Рейтинг: +2304

      vsespartak01 > Semenycch 5 минут назад

      твои зенитоны,да собствено и вся ....ни к селу не к городу

      0
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      Рейтинг: +14068

      silver29 > Semenycch 5 минут назад

      ты точно не спал во время 2-го тайма ? Чем отметился Кузяев ? Грубостью и карточкой, полный шлак (((

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      Рейтинг: -826

      Аденн > Semenycch 5 секунд назад

      а чем кузяев смотрелся, тем, что желтую заработал, да и только.

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