Товарищеский матч. Сборная России дома уступила Швеции, у Соболева дебютный гол

В Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции.

Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 1:2.

Шведы вышли вперед на 21-й минуте усилиями Александера Исака, а в середине второго тайма удвоили преимущество благодаря голу Маттиаса Юханссона. Россияне забили свой единственный мяч уже в компенсированное время – отличился дебютант национальной команды Александр Соболев.

Товарищеский матч

Россия – Швеция – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Исак, 21; 0:2 – Юханссон, 73; 1:2 – Соболев, 90+2.

Россия: Джанаев, Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Кутепов, Караваев, Жирков, Газинский (Кузяев, 73), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46), Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен, Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46), Исак (Квайсон, 64), Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, 86 – Ольссон, 90+1.