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  • Товарищеский матч. Сборная России дома уступила Швеции, у Соболева дебютный гол

Товарищеский матч. Сборная России дома уступила Швеции, у Соболева дебютный гол

8 октября 2020, 21:07
163

В Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции.

Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 1:2.

Шведы вышли вперед на 21-й минуте усилиями Александера Исака, а в середине второго тайма удвоили преимущество благодаря голу Маттиаса Юханссона. Россияне забили свой единственный мяч уже в компенсированное время – отличился дебютант национальной команды Александр Соболев.

Товарищеский матч

Россия – Швеция – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Исак, 21; 0:2 – Юханссон, 73; 1:2 – Соболев, 90+2.

Россия: Джанаев, Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Кутепов, Караваев, Жирков, Газинский (Кузяев, 73), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46), Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен, Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46), Исак (Квайсон, 64), Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, 86 – Ольссон, 90+1.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Швеция Соболев Александр
Комментарии (163)
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Enter2006
1602180491
Сегодня посмотрел классный футбол! Эмоции, тактика, самоотдача! НО это было днем, смотрел с окна, на футбольную школьную площадку, какие молодцы, как боролись! А вечером я посмотрел унылую фигню... Приглашаю сборную РФ к нам во двор посмотреть как нужно играть в футбол!
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oyabun
1602181000
Кутепов очень доходчиво всем показал, почему место в составе Спартака ему достается только когда уже совсем некого поставить на игру. Портачил где только мог. Первый гол забили из под него, а ближе к концу встречи он сотворил свой фирменный обрез в центре поля который чуть не привел к 3-му голу в наши ворота. В целом игра нашей сборной явно не удалась, какая то несыгранность, очень четко выражаемая в количестве 7 офсайдов. Шведы молодцы, сыграли очень спокойно и уверенно, выжав максимум из своих моментов.
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Hektor 84
1602181000
А что шлюба сегодня хет- трик из пенальти не сотворил? Или он только стоячей уфе феноменальные голы ложит? Где этот д о л б о е б Медведев? А ну расхвали еще раз своего кривоногого бомбардира!
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Lester84
1602181056
Меня волнует один вопрос. Зачем ставить 37-летнего Жиркова на товарищеский матч? Он нуждается в том чтобы посмотреть его игру или ему игровые связи нужно наигрывать? По-моему он уже всем все доказал и стабильно играет на приличном уровне. Не лучше ли его было приберечь на 2 следующих официальных матча?
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alex1951
1602181149
Дзюбан ,теперь ты понял ,чего ты стоишь?Этт табэ ни в Зените,голос повышать,судей кошмарить......
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polt
1602181225
Шведы вроде как действительно сыграли товарищескую встречу, вообще без какого либо напряга. Ну а наши пыжились, пыжились и как то совершенно беспомощно проиграли. А сколько совершенно бесперспективных игроков в нашей сборной? Короче, сегодня был тихий пипец. И что нас ждет завтра? Мрак от Черчесова.
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BRO_football
1602181713
Вот так и играет сборная Россия. Перехвалили мы их в прошлых матчах. Ну а Кутепов как всегда лучше всех! И Черчесова даже не смущает тот факт, что в Спартаке Кутепов в последнее время больше сидит в запасе, чем играет.
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mutabor0992
1602182192
Походу работа совсем не ведется...Молодежь не наигрывается.Игроки не знают,что делать.Хотя гонору и амбиций выше горы Эверест.Ну и з.п. мешает играть.Слишком карман оттягивает.
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maygli
1602188901
Соболев забил отличный гол, так как он это умеет - молодец! Вот так и надо играть! И пора ему уже завязать с "нырками" в штрафной и разговоры на поле прекратить, не красит это его совсем, не его это. Только портит всё впечатление о себе, когда как баба начинает себя вести. Раньше не водилось за ним такого. Зазвездится - пропадёт.
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NewLife
1602190569
Никто почемо-то не обращает внимания на единственный положительный момент - усатый заменил незаменимого. В отличии от Семака стал прозревать, что толку от полена никакого, если у соперника хоть какя-то защита есть.
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