«Краснодар» опубликовал заявку на Лигу чемпионов

«Краснодар» назвал список игроков для участия в Лиге чемпионов сезона-2020/21. В него попали новички команды Евгений Чернов и Евгений Марков.

Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын

Защитники: Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо Панталеао, Сергей Петров

Полузащитники: Реми Кабелья, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов

Нападающие: Ари, Евгений Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.