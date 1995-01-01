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    «Краснодар» опубликовал заявку на Лигу чемпионов

    «Краснодар» назвал список игроков для участия в Лиге чемпионов сезона-2020/21. В него попали новички команды Евгений Чернов и Евгений Марков.

    Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын

    Защитники: Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо Панталеао, Сергей Петров

    Полузащитники: Реми Кабелья, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов

    Нападающие: Ари, Евгений Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.

    • «Краснодар» впервые в истории сыграет на групповой стадии ЛЧ.
    • Клуб попал в одну группу с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch 6 минут назад

      Успехов. Простых соперников в групповом этапе Лиги Чемпионов не бывает.

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