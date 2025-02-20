Подробный анализ игры Хусанова против «Реала»

Скаут Николай Егорычев подробно разобрал игру защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«В первую очередь, стоит отметить то, что Хусанов вышел не на своей «профильной» позиции. Он занял место на правом фланге обороны в схеме 4-3-3, хотя до этого играл исключительно в центре обороны (как самого центрального, так и правого/левого центрального в схемах с тремя ЦЗ).

Такой шаг от Гвардиолы можно рассматривать как выбор более оборонительной схемы. Обычно справа в обороне у «Ман Сити» играют Матеуш Нуньеш или Рико Льюис, которые обладают более высоким атакующим потенциалом. Последний вообще при атаке чаще всего уходит в опорную зону и схема из 4-3-3 трансформируется в 3-2-2-3. Также Хусанов, возможно, вышел играть полу-персонально против Винисиуса.

В целом Хусанов со своей задачей по «нейтрализации» Винисиуса справился. Бразилец за игру нанeс три удара (лишь один в створ), выполнил два навеса (ни один из них не дошeл до адресата), а из семи попыток дриблинга успешными оказались всего три (43%). Да, Винисиус несколько раз «раскрутил» Хусанова при входе в штрафную, однако голы пришли из других зон. На поле у «Реала» были не только Винисиус, но и Мбаппе с Родриго. Именно они, по сути, и сделали результат этого матча. Лишь в одном из трeх пропущенных «горожанами» голов (втором по счeту) есть доля вины Хусанова.

Взглянем на статистические показатели Абдукодыра в игре с «Реалом» (данные WyScout):

80 технико-тактических действий (67 успешных, 84%);

1 удар (1 в створ, 100%);

54 из 59 передач точных (92%);

2 навеса (1 точный, 50%);

2 обводки (1 успешная, 50%);

17 единоборств за мяч (11 выигранных, 67%);

1 верховое единоборство (1 успешное, 100%);

3 перехвата;

11 возвратов мяча (подборы и отборы);

3 выноса мяча из штрафной.

Статистический портал SofaScore оценил игру Хусанова в 6,8 баллов. Это выше, чем у Натана Аке, Йошко Гвардиола, Омара Мармуша и Савиньо.

Учитывая, что это был лишь четвeртый по счeту матч Хусанова за «Манчестер Сити» (тем более в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Реала»), при этом не на своей «родной» позиции, его игру можно назвать вполне успешной», – написал Егорычев.