Сетка плей-офф Лиги чемпионов – от 1/8 до финала

В Ньоне прошла жеребьевка всей сетки плей-офф Лиги чемпионов вплоть до финала.
1/4 финала
«ПСЖ» (Франция) / «Ливерпуль» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) – «Астон Вилла» (Англия)
ПСВ (Нидерланды) / «Арсенал» (Англия) – «Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) / «Барселона» (Испания) – «Боруссия Д» (Германия) – «Лилль» (Франция)
«Бавария» (Германия) / «Байер» (Германия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
1/2 финала
ПСВ / «Арсенал», «Реал» / «Атлетико» – «ПСЖ» / «Ливерпуль» / «Брюгге» – «Астон Вилла»
«Бенфика» / «Барселона» / «Боруссия Д» / «Лилль» – «Бавария» / «Байер» / «Фейеноорд» / «Интер»
- Матчи 1/8 финала ЛЧ запланированы на 4/5 и 11/12 марта
- Четвертьфиналы пройдут 8/9 и 15/16 апреля.
- Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
- Финал намечен на 31 мая.