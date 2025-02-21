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Сетка плей-офф Лиги чемпионов – от 1/8 до финала

В Ньоне прошла жеребьевка всей сетки плей-офф Лиги чемпионов вплоть до финала.

1/4 финала

«ПСЖ» (Франция) / «Ливерпуль» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) – «Астон Вилла» (Англия)

ПСВ (Нидерланды) / «Арсенал» (Англия) – «Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) / «Барселона» (Испания) – «Боруссия Д» (Германия) – «Лилль» (Франция)

«Бавария» (Германия) / «Байер» (Германия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)

1/2 финала

ПСВ / «Арсенал», «Реал» / «Атлетико»«ПСЖ» / «Ливерпуль» / «Брюгге» – «Астон Вилла»

«Бенфика» / «Барселона» / «Боруссия Д» / «Лилль» – «Бавария» / «Байер» / «Фейеноорд» / «Интер»

  • Матчи 1/8 финала ЛЧ запланированы на 4/5 и 11/12 марта
  • Четвертьфиналы пройдут 8/9 и 15/16 апреля.
  • Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
  • Финал намечен на 31 мая.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (4)
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Skull_Boy
1740137933
Реал-Бавария
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fakeid
1740137950
ну что, ливер-реал — барса-бавария?
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Dob13
1740140809
Ливер с Интером походу в финале будут биться
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