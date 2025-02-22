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  • Сакки выступил против отмены дополнительного времени: «Это лишит нас 30 минут чистого адреналина»

Сакки выступил против отмены дополнительного времени: «Это лишит нас 30 минут чистого адреналина»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки выступил против инициативы по отмене дополнительного времени в Лиге чемпионов.

«Я категорически против. Это лишит нас 30 минут чистого адреналина. Это не пошло бы на пользу спорту.

Если дополнительного времени не будет, слабые команды будут обороняться все 90 минут, дожидаясь серии пенальти.

Если речь идет о заботе об игроках, то лучше сократить количество матчей. Однако вместо этого календарь напряжен все сильнее. Как следствие невозможно нормально тренироваться, футболисты получают травмы», – сказал Сакки.

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Источник: Football Italia

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22.02.2025 23:52
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Комментарии (1)
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fakeid
1740258461
возможно, это ещё цветочки по сравнению с тем, что могут нагородить в суперлиге, которая не будет подчиняться уефе. следовательно, могут придумать там любые правила, хоть зелёные карточки. хоть чистое игровое время, хоть 3 тайма, если это принесёт больше бабла. как в нхл 100 лет назад посчитали продажи условных хот-догов и внесли изменение в регламент. было 2⨯30 минут - стало 3⨯20. потому что в перерыве люди идут жрать. а если 2 перерыва - то потратят ещё больше денег. чисто из-за коммерции такая вот странность была введена.
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