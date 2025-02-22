Сакки выступил против отмены дополнительного времени: «Это лишит нас 30 минут чистого адреналина»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки выступил против инициативы по отмене дополнительного времени в Лиге чемпионов.

Соответствующую идею рассматривает УЕФА.

«Я категорически против. Это лишит нас 30 минут чистого адреналина. Это не пошло бы на пользу спорту.

Если дополнительного времени не будет, слабые команды будут обороняться все 90 минут, дожидаясь серии пенальти.

Если речь идет о заботе об игроках, то лучше сократить количество матчей. Однако вместо этого календарь напряжен все сильнее. Как следствие невозможно нормально тренироваться, футболисты получают травмы», – сказал Сакки.