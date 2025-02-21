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  • Букмекеры определили фаворитов в парах 1/8 финала Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворитов в парах 1/8 финала Лиги чемпионов

Названы фавориты на выход в 1/4 финала ЛЧ по версии букмекеров.

В скобках указан коэффициент на то, что команда пройдет в следующую стадию турнира.

«ПСЖ» (2.38) – «Ливерпуль» (1.62)

«Брюгге» (3.10) – «Астон Вилла» (1.40)

«Реал» (1.49) – «Атлетико» (2.75)

ПСВ (4.00) – «Арсенал» (1.27)

«Бенфика» (3.80) – «Барселона» (1.29)

«Боруссия Д» (1.69) – «Лилль» (2.26)

«Бавария» (1.45) – «Байер» (2.90)

«Фейеноорд» (3.10) – «Интер» (1.41)

  • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 4 и 5 марта, ответные – 11 и 12 марта.
  • Полную сетку главного еврокубка можно посмотреть здесь.

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Источник: Спортс’’

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Комментарии (2)
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Таврида
1740145035
"В скобках указан коэффициент на то, что команда пройдет в следующую стадию турнира". В скобках указан БУКМЕКЕРСКИЙ коэффициент. Например «ПСЖ» (2.38) – «Ливерпуль» (1.62) означает, что букмекеры принимают ставки на фаворита 1х1.62, а на аутсайдера 1х2.38, а не то что шансы Ливерпуля против ПСЖ оцениваются как 1.62 против 2.38. Перевернули все с ног на голову. Д, Б!
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Spartak_forv@
1740145077
Арсенал с атакой Нванери-Стерлинг-Троссар выше Реала и Барсы))
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