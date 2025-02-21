Букмекеры определили фаворитов в парах 1/8 финала Лиги чемпионов

Названы фавориты на выход в 1/4 финала ЛЧ по версии букмекеров.
В скобках указан коэффициент на то, что команда пройдет в следующую стадию турнира.
«ПСЖ» (2.38) – «Ливерпуль» (1.62)
«Брюгге» (3.10) – «Астон Вилла» (1.40)
«Реал» (1.49) – «Атлетико» (2.75)
«Бенфика» (3.80) – «Барселона» (1.29)
«Боруссия Д» (1.69) – «Лилль» (2.26)
«Бавария» (1.45) – «Байер» (2.90)
«Фейеноорд» (3.10) – «Интер» (1.41)
- Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 4 и 5 марта, ответные – 11 и 12 марта.
- Полную сетку главного еврокубка можно посмотреть здесь.