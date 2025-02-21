Букмекеры определили фаворитов в парах 1/8 финала Лиги чемпионов

Названы фавориты на выход в 1/4 финала ЛЧ по версии букмекеров.

В скобках указан коэффициент на то, что команда пройдет в следующую стадию турнира.

«ПСЖ» (2.38) – «Ливерпуль» (1.62)

«Брюгге» (3.10) – «Астон Вилла» (1.40)

«Реал» (1.49) – «Атлетико» (2.75)

ПСВ (4.00) – «Арсенал» (1.27)

«Бенфика» (3.80) – «Барселона» (1.29)

«Боруссия Д» (1.69) – «Лилль» (2.26)

«Бавария» (1.45) – «Байер» (2.90)

«Фейеноорд» (3.10) – «Интер» (1.41)