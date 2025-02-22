Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после жеребьевки 1/8 финала

Goal обновил рейтинг команд с наибольшими шансами на победу в Лиге чемпионов-2024/25.

В пятницу прошла жеребьевка 1/8 финала. Полную сетку главного еврокубка можно посмотреть здесь.

Теперь главным фаворитом считается «Барселона», а «Ливерпуль» опустился с первого на третье место, пропустив вперед каталонцев и «Реал».