Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после жеребьевки 1/8 финала

Goal обновил рейтинг команд с наибольшими шансами на победу в Лиге чемпионов-2024/25.
В пятницу прошла жеребьевка 1/8 финала. Полную сетку главного еврокубка можно посмотреть здесь.
Теперь главным фаворитом считается «Барселона», а «Ливерпуль» опустился с первого на третье место, пропустив вперед каталонцев и «Реал».
- «Барселона»
- «Реал»
- «Ливерпуль»
- «Интер»
- «Байер»
- «Атлетико»
- «Бавария»
- «ПСЖ»
- «Арсенал»
- «Астон Вилла»
- «Боруссия Д»
- «Лилль»
- «Брюгге»
- ПСВ
- «Фейеноорд»
- «Бенфика»