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Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после жеребьевки 1/8 финала

Goal обновил рейтинг команд с наибольшими шансами на победу в Лиге чемпионов-2024/25.

В пятницу прошла жеребьевка 1/8 финала. Полную сетку главного еврокубка можно посмотреть здесь.

Теперь главным фаворитом считается «Барселона», а «Ливерпуль» опустился с первого на третье место, пропустив вперед каталонцев и «Реал».

  1. «Барселона»
  2. «Реал»
  3. «Ливерпуль»
  4. «Интер»
  5. «Байер»
  6. «Атлетико»
  7. «Бавария»
  8. «ПСЖ»
  9. «Арсенал»
  10. «Астон Вилла»
  11. «Боруссия Д»
  12. «Лилль»
  13. «Брюгге»
  14. ПСВ
  15. «Фейеноорд»
  16. «Бенфика»

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Источник: Goal

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