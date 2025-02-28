УЕФА оштрафовал «Реал» за поведение болельщиков на игре с «Манчестер Сити»

Апелляционная инстанция УЕФА оштрафовала «Реал» на 30 тысяч евро по итогам ответного матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1). Причиной стало дискриминационное поведение фанатов мадридцев на домашнем стадионе.

Также принято решение о частичном закрытии трибун «Сантьяго Бернабеу» (не менее 500 соседних мест) на одну игру в том случае, если в течение двух лет ситуация повторится.