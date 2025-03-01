На «Матч ТВ» не расстроены потерей Лиги чемпионов: «У нас собраны лучшие футбольные турниры»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов ответил на вопрос о конкуренции.

С этого сезона «Матч ТВ» не транслирует еврокубки.

«Матч ТВ» эксклюзивно показывает РПЛ.

Конов ранее работал на Первом канале.

– Ощущается ли переориентация аудитории на прямые трансляций на онлайн-стримингах? Как телеканалы отвечают на этот вызов?

– Со спортом немного другая история, нежели с фильмами и сериалами. Так получилось, что лучшие футбольные турниры собраны у «Матч ТВ», поэтому мы не чувствуем какой-то конкуренции со стороны онлайн-платформ. Тем более что наше digital-направление тоже сделало огромный рывок за последние несколько лет. Технические возможности, которые предоставляет наше приложение, – 4К, выбор звуковой дорожки, отметка главных событий матча на временной шкале для быстрой навигации – полностью покрывают пожелания болельщиков, но мы продолжаем развивать это направление.

Нам в этом плане гораздо проще, потому что мы изначально ориентированы только на спорт и знаем, что нужно нашему зрителю в отличие от стриминговых сервисов. Для них спорт – все-таки побочная история, которой уделяется меньше времени и усилий, чем фильмам и сериалам.

– Трехлетний контракт с УЕФА на эксклюзивной основе подписал Okko. То есть они будут эксклюзивно показывать в России Еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Как вы расцениваете уход из телеэфира таких чемпионатов?

– Относимся к этому философски. Мы бы хотели показывать Лигу чемпионов, потому что считаем, что любители спорта в России должны иметь возможность бесплатно смотреть главные футбольные соревнования. К сожалению, сейчас они такой возможности лишены. Но мы вынуждены думать не только об этом, но и о финансовой целесообразности, а условия, которые выдвинули правообладатели, не позволяли даже думать о возможной окупаемости.

Без российских клубов это турниры, которые вызывают интерес широкой публики только уже на самой поздней стадии, в то время как рейтинги матчей РПЛ и Кубка России достаточно уверенно растут.