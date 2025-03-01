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  • На «Матч ТВ» не расстроены потерей Лиги чемпионов: «У нас собраны лучшие футбольные турниры»

На «Матч ТВ» не расстроены потерей Лиги чемпионов: «У нас собраны лучшие футбольные турниры»

1 марта, 00:12
8

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов ответил на вопрос о конкуренции.

  • С этого сезона «Матч ТВ» не транслирует еврокубки.
  • «Матч ТВ» эксклюзивно показывает РПЛ.
  • Конов ранее работал на Первом канале.

– Ощущается ли переориентация аудитории на прямые трансляций на онлайн-стримингах? Как телеканалы отвечают на этот вызов?

– Со спортом немного другая история, нежели с фильмами и сериалами. Так получилось, что лучшие футбольные турниры собраны у «Матч ТВ», поэтому мы не чувствуем какой-то конкуренции со стороны онлайн-платформ. Тем более что наше digital-направление тоже сделало огромный рывок за последние несколько лет. Технические возможности, которые предоставляет наше приложение, – 4К, выбор звуковой дорожки, отметка главных событий матча на временной шкале для быстрой навигации – полностью покрывают пожелания болельщиков, но мы продолжаем развивать это направление.

Нам в этом плане гораздо проще, потому что мы изначально ориентированы только на спорт и знаем, что нужно нашему зрителю в отличие от стриминговых сервисов. Для них спорт – все-таки побочная история, которой уделяется меньше времени и усилий, чем фильмам и сериалам.

– Трехлетний контракт с УЕФА на эксклюзивной основе подписал Okko. То есть они будут эксклюзивно показывать в России Еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Как вы расцениваете уход из телеэфира таких чемпионатов?

– Относимся к этому философски. Мы бы хотели показывать Лигу чемпионов, потому что считаем, что любители спорта в России должны иметь возможность бесплатно смотреть главные футбольные соревнования. К сожалению, сейчас они такой возможности лишены. Но мы вынуждены думать не только об этом, но и о финансовой целесообразности, а условия, которые выдвинули правообладатели, не позволяли даже думать о возможной окупаемости.

Без российских клубов это турниры, которые вызывают интерес широкой публики только уже на самой поздней стадии, в то время как рейтинги матчей РПЛ и Кубка России достаточно уверенно растут.

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Источник: РБК Life
Лига чемпионов
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Комментарии (8)
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1740784486
ЛЧ , АПЛ, Ла лига, серия а. Ну и за РПЛ последить иногда можно. Больше ничего не надо, ни Бразилию ни Беларусь, даже французов не надо. А у матч ТВ, двух самых топовых нет
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Марк Аврелий!
1740797659
Лучший футбольный турнир по мнению МатчТВ - бои без правил
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Непутриот
1740800179
Получая такие бабки за непрофессионализм, можно не расстраиваться из-за какой-то Лиги Чемпионов и из-за зрителей
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subbotaspartak
1740806718
Окко за окко...Карман за карман... Хапуги, ворюги, фраера и обман...
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FCSpartakM
1740812576
Ну РПЛ в Европу вернут через год-другой, тогда посмотрим, что он скажет. По факту они показывают Италию и Испанию из топовых чемпов. Ну и то это турниры для любителей скорее. Изредка что-то могу включить из этого. АПЛ нет, ЛЧ нет. Спасает только РПЛ. Нет ни интересного контента у них, ни аналитики, потому что она вся есть вдоволь на ютуб-каналах. Было бы здорово, если бы РПЛ перекинули на ОККО, чтобы не оформлять по 100 подписок.
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IVANRUS777
1740813280
Позорище просто. Философски они относятся. ************ Канделаки просто конченный руководитель. Это ярчайший представитель кумовства и непрофессионализма, которое расцвело в России.
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Тинез Розоп
1740814206
Матч тв это дитё Газпрома. Вот поэтому такой Позор на этом канале…
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темирхан
1740827901
ЛУЧШИЕ? Это ЛЧ,ЛЕ,ЛК и точка.
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