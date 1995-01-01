«Спартак» интересуется защитником «Бордо» Сабали

То, что посмотрел, это за период то полугода до 2-х лет.
2 года назад сватали в Наполи, но, видимо, что-то не срослось.
Хороший дриблинг на скорости да и сама скорость нормальная, неплохо читает игру футболистов команды соперника, изредка, видимо, из-за необходимости, выходил и на левом фланге.
Только 2 вопроса у меня:
1. А отдадут ли за 8 миллионов в Россию, не смотря на то, что в Европе уже окошко закрыто?
2.. Захочет ли сам "уголёк" переезжать в наш чемпионат?
А так - неплох... весьма неплох...
Это, конечно, не Карвахаль из Реала или, там, Павар мюнхенский, но намного лучше, чем отказавшийся ехать к нам Сентонс из "Метца".
Правый защитник «Бордо» Юссуф Сабали может продолжить карьеру в России.
27-летний сенегалец – очередной вариант для усиления фланга обороны «Спартака», пишет Foot Mercato.
- Сабали – воспитанник «ПСЖ».
- В составе «Бордо» фулбек сделал 15 ассистов в 123 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
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