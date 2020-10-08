«Спартак» интересуется защитником «Бордо» Сабали

Правый защитник «Бордо» Юссуф Сабали может продолжить карьеру в России.
27-летний сенегалец – очередной вариант для усиления фланга обороны «Спартака», пишет Foot Mercato.
- Сабали – воспитанник «ПСЖ».
- В составе «Бордо» фулбек сделал 15 ассистов в 123 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato
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