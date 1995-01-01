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    «Спартак» интересуется защитником «Бордо» Сабали

    Правый защитник «Бордо» Юссуф Сабали может продолжить карьеру в России.

    27-летний сенегалец – очередной вариант для усиления фланга обороны «Спартака», пишет Foot Mercato.

    • Сабали – воспитанник «ПСЖ».
    • В составе «Бордо» фулбек сделал 15 ассистов в 123 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11959

      derrik2000 24 минуты назад

      То, что посмотрел, это за период то полугода до 2-х лет.
      2 года назад сватали в Наполи, но, видимо, что-то не срослось.
      Хороший дриблинг на скорости да и сама скорость нормальная, неплохо читает игру футболистов команды соперника, изредка, видимо, из-за необходимости, выходил и на левом фланге.
      Только 2 вопроса у меня:
      1. А отдадут ли за 8 миллионов в Россию, не смотря на то, что в Европе уже окошко закрыто?
      2.. Захочет ли сам "уголёк" переезжать в наш чемпионат?

      А так - неплох... весьма неплох...
      Это, конечно, не Карвахаль из Реала или, там, Павар мюнхенский, но намного лучше, чем отказавшийся ехать к нам Сентонс из "Метца".

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