Лига наций. Сербия, Северная Ирландия, Словакия и Шотландия стали последними финалистами стыков за попадание на Евро-2020

Завершились четыре заключительных полуфинальных стыковых матча Лиги наций.

Всем парам команд не хватило 90 минут для определения победителя. Сербия сумела одолеть Норвегию за 120 минут. Остальные выявляли сильнейшего в серии пенальти.

В итоге сербы разыграют путевку на Евро-2020 с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией.

Лига наций. Путь на Евро-2020. 1/2 финала

Норвегия – Сербия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 82; 1:1 – Норманн, 88; 1:2 – Милинкович-Савич, 103.

Шотландия – Израиль – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:3

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:4

Голы: 1:0 – Крунич, 14; 1:1 – МакГинн, 53.

Словакия – Ирландия – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:2

Лига наций. Грузия победила Белоруссию и вышла в финал стыков за попадание на Евро-2020

Лига наций. Северная Македония, Исландия и Венгрия пробились в финалы стыков за попадание на Евро-2020

​​​​​​​