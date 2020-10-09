Лига наций. Сербия, Северная Ирландия, Словакия и Шотландия стали последними финалистами стыков за попадание на Евро-2020

Завершились четыре заключительных полуфинальных стыковых матча Лиги наций.
Всем парам команд не хватило 90 минут для определения победителя. Сербия сумела одолеть Норвегию за 120 минут. Остальные выявляли сильнейшего в серии пенальти.
В итоге сербы разыграют путевку на Евро-2020 с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией.
Лига наций. Путь на Евро-2020. 1/2 финала
Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 82; 1:1 – Норманн, 88; 1:2 – Милинкович-Савич, 103.
Шотландия – Израиль – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:3
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:4
Голы: 1:0 – Крунич, 14; 1:1 – МакГинн, 53.
Словакия – Ирландия – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:2
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