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    Лига наций. Сербия, Северная Ирландия, Словакия и Шотландия стали последними финалистами стыков за попадание на Евро-2020

    Завершились четыре заключительных полуфинальных стыковых матча Лиги наций.

    Всем парам команд не хватило 90 минут для определения победителя. Сербия сумела одолеть Норвегию за 120 минут. Остальные выявляли сильнейшего в серии пенальти.

    В итоге сербы разыграют путевку на Евро-2020 с Шотландией, а Северная Ирландия – со Словакией.

    Лига наций. Путь на Евро-2020. 1/2 финала

    Норвегия – Сербия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 82; 1:1 – Норманн, 88; 1:2 – Милинкович-Савич, 103.

    Шотландия – Израиль – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:3

    Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:4

    Голы: 1:0 – Крунич, 14; 1:1 – МакГинн, 53.

    Словакия – Ирландия – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:2

    Лига наций. Грузия победила Белоруссию и вышла в финал стыков за попадание на Евро-2020

    Лига наций. Северная Македония, Исландия и Венгрия пробились в финалы стыков за попадание на Евро-2020

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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