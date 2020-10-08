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    «Ливерпуль» подписал 17-летнего вратаря «Флуминенсе»

    «Ливерпуль» объявил о переходе голкипера «Флуминенсе» Марсело Питалуги.

    17-летний вратарь будет тренироваться с основой клуба.

    • Питалуга выиграл чемпионат мира U-17 в составе сборной Бразилии.
    • В прошлом сезоне он дважды попадал в заявку «Флуминенсе» в матчах чемпионата.
    • Рыночная стоимость Питалуги – 100 тысяч евро.
    • Ранее сообщалось, что Клопп недоволен Адрианом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10610

      Cules2013 26 минут назад

      Удачи, бедолага) Надеюсь ему у красных подфартит, а то с вратарями последние годы в Ливерпуле большие проблемы.

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