«Ливерпуль» подписал 17-летнего вратаря «Флуминенсе»

Удачи, бедолага) Надеюсь ему у красных подфартит, а то с вратарями последние годы в Ливерпуле большие проблемы.
«Ливерпуль» объявил о переходе голкипера «Флуминенсе» Марсело Питалуги.
17-летний вратарь будет тренироваться с основой клуба.
- Питалуга выиграл чемпионат мира U-17 в составе сборной Бразилии.
- В прошлом сезоне он дважды попадал в заявку «Флуминенсе» в матчах чемпионата.
- Рыночная стоимость Питалуги – 100 тысяч евро.
- Ранее сообщалось, что Клопп недоволен Адрианом.
Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020