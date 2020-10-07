«Я решил покинуть «Уфу». Ушла «химия». У меня есть будущее». Евсеев объяснил отставку

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу отставки. Он обозначил причины, заставившие его уйти.

«В марте 2019 я возглавил «Уфу». В октябре 2020 я решил ее покинуть. Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания.

Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.

Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают.

Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время.Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев», – написал тренер.