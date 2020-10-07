Евсеев покинул «Уфу»

«Уфа» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым. Клуб поблагодарил его за работу.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», – написали уфимцы.