Евсеев покинул «Уфу»

«Уфа» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым. Клуб поблагодарил его за работу.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», – написали уфимцы.
- Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.
- Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.
- Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».
Источник: официальный сайт «Уфы»