Евсеев покинул «Уфу»

Конечное жалко Евсеева - такова судьба любого тренера, зато вон как научил Кругового мяч останавливать!
https://www.sports.ru/football/1089036034.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%8F%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1602076020303813-1004099293499969555400102-production-app-host-vla-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=2725664739631331316
«Уфа» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым. Клуб поблагодарил его за работу.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», – написали уфимцы.
- Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.
- Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.
- Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».