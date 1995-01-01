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    Евсеев покинул «Уфу»

    «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым. Клуб поблагодарил его за работу.

    «Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», – написали уфимцы.

    • Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.
    • Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.
    • Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +333

      andr2112 9 минут назад

      Конечное жалко Евсеева - такова судьба любого тренера, зато вон как научил Кругового мяч останавливать!
      https://www.sports.ru/football/1089036034.html
      https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%8F%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1602076020303813-1004099293499969555400102-production-app-host-vla-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=2725664739631331316

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      Рейтинг: +13952

      silver29 12 минут назад

      Оставлю профессионализм Евсеева для разбора специалистам. Клуб УФА финансируется из регионального бюджета !!! (не путать с Газпромом), с начала года не дополучено 80 % , при расходе 1 млд. в год. получено 200 млн. отсюда балансирование на грани не выплат зарплат и можно не мечтать об усилении, а только бороться за место в РПЛ.

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      Рейтинг: +11577

      Garrincha58 12 минут назад

      второй год из команды уходят лидеры, а тренер виноват я бы посмотрел на Семака, если бы у Зенита в каждое трансферное окно уходило по два три игрока, а в замен никого ну или не то что нужно

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      Рейтинг: +1773

      Бомбардиръ 32 минуты назад

      Уволили за "высокий профессионализм"?))
      Ну, типа его скинули вниз и подстелили ему, чтобы ему не было больно падать.

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      Рейтинг: +1906

      Krasnodar 123 53 минуты назад

      Третий пошел! Кто следующий?

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