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  • Отец Кузяева: «У Далера был вариант с «Фрайбургом», но там предпочли Тиля из «Спартака»

Отец Кузяева: «У Далера был вариант с «Фрайбургом», но там предпочли Тиля из «Спартака»

6 октября 2020, 22:32
8

Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у футболиста. Например, речь шла о «Валенсии».

— Какие были самые топовые команды из Европы, которые интересовались Далером?

— Самая — это, наверное, «Валенсия». Вариант с ними был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочел Гуса Тиля из «Спартака». Предпочли его, этого я не скрываю.

  • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
  • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Фрайбург Спартак Зенит Кузяев Далер Тил Гус Кузяев Адьям
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1602013643
Мне нравится игра Кузяева , но как он , после этого и этих слов будет играть в Зените ? ! С , моральной точки зрения ?
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vmonomah17
1602016776
Просто никто ему зп не потянул и не давал гарантии игры в основе.
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Павелий
1602022346
Сравнили Тиля и Кузяева... Тут выбор был очевиден.
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Бухбух
1602027925
Просто Тиль обошелся Фрайбургу дешевле, чем обошелся бы Кузяев. Плюс Тиль посильнее, как футболер.
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Добрый Бобер
1602040644
Игрока "Спартака" предпочли вместо игрока "Зенита". Это норма.
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Hektor 84
1602094268
Ну не надо чесать. Валенсия давно уже не топ.
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