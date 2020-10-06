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    Отец Кузяева: «У Далера был вариант с «Фрайбургом», но там предпочли Тиля из «Спартака»

    Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у футболиста. Например, речь шла о «Валенсии».

    — Какие были самые топовые команды из Европы, которые интересовались Далером?

    — Самая — это, наверное, «Валенсия». Вариант с ними был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочел Гуса Тиля из «Спартака». Предпочли его, этого я не скрываю.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

    Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5033

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Мне нравится игра Кузяева , но как он , после этого и этих слов будет играть в Зените ? ! С , моральной точки зрения ?

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