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  • Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

6 октября 2020, 19:59
14

Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника сборной России Далера Кузяева, констатировал трансфер игрока в «Зенит». Несколько недель футболист пребывал свободным агентом.

«Появилась успокоенность. Были тяжeлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всe.

Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит», – сказал Кузяев-старший «Чемпионату».

  • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
  • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (14)
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Lenin26
1602003917
Судя по интервью людей имевших дела с вами,вы человек редиска,жалко только Далера!
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Давид59
1602004856
Согласен, три тяжёлых месяца. А кто эту комедию организовал?
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vmonomah17
1602006277
Неудачник. Думал, что его барса с мсити ждут))))
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Taps
1602006320
Папаша гнилой и жадный.
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vla4839
1602006801
Изворотливый,как уж,хамелеон,жлоб ,портит сыну репутацию.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1602007843
Жалко далера У мусульман к сожалению отец за сына решает
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polt
1602008956
Возможно Кузяев уже не заиграет, как прежде. Морально папаша его придавил. От него будут ждать большего, но он не потянет, характером слабоват.
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polt
1602011722
Васильев: «От него звучало личное неприятие «Зенита». Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Продался папанька.
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Каратель помойников
1602070176
короче прожрали за 3 месяца все деньги,надо опять к какой нибудь кормушке прилипнуть,да чтоб поболе
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Hektor 84
1602093835
Быстро папаша переобулся
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