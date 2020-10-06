Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника сборной России Далера Кузяева, констатировал трансфер игрока в «Зенит». Несколько недель футболист пребывал свободным агентом.
«Появилась успокоенность. Были тяжeлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всe.
Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит», – сказал Кузяев-старший «Чемпионату».
- Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
- За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.
Источник: «Чемпионат»