Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника сборной России Далера Кузяева, констатировал трансфер игрока в «Зенит». Несколько недель футболист пребывал свободным агентом.

«Появилась успокоенность. Были тяжeлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всe.

Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит», – сказал Кузяев-старший «Чемпионату».