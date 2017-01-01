Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Отец Кузяева: «Были тяжелые три месяца. Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал»

    Адьям Кузяев, отец и представитель полузащитника сборной России Далера Кузяева, констатировал трансфер игрока в «Зенит». Несколько недель футболист пребывал свободным агентом.

    «Появилась успокоенность. Были тяжeлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всe.

    Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит», – сказал Кузяев-старший «Чемпионату».

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +916

      elessar arnor 7 минут назад

      променял футбол на зеньку..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3963

      Давид59 12 минут назад

      Согласен, три тяжёлых месяца. А кто эту комедию организовал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      Lenin26 27 минут назад

      Судя по интервью людей имевших дела с вами,вы человек редиска,жалко только Далера!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru