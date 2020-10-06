Главные новости дня. Кавани и Теллес перешли в «МЮ», «Бавария» подписала троих игроков

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France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории
Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»
Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год. Игрок договорился о возвращении в «Зенит»
Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию». Также клуб купил защитника «Марселя» Сарра
«Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России
Официально: Неделчару перешел из «Уфы» в АЕК
«Ювентус» взял Кьезу в двухлетнюю аренду с обязательством выкупа
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Теллеса за 15 миллионов, бесплатно подписал Кавани и продал «Роме» Смоллинга
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