Главные новости дня. Кавани и Теллес перешли в «МЮ», «Бавария» подписала троих игроков

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Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»

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Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию». Также клуб купил защитника «Марселя» Сарра

«Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

Официально: Неделчару перешел из «Уфы» в АЕК

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