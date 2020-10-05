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    «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Теллеса за 15 миллионов

    Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал игроком «Манчестер Юнайтед».

    27-летний футболист заключил с английским клубом контракт по схеме «4+1».

    По данным Transfermarkt, «МЮ» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.

    • Теллес выступал за «Порту» с лета 2016 года.
    • В его активе 195 матчей, 26 голов и 57 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1842

      I_R_O_N_M_A_N 51 минуту назад

      За 15 лямов, при рыночной стоимости в 40! о_О
      Не похоже на Порту, да и на МЮ не похоже - неужели в кои то веке взяли сильного игрока на проблемную позицию да ещё и без переплаты - щас точно снег пойдёт!

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      Рейтинг: +587

      xrrrx 53 минуты назад

      вот кого спартаку нужно было брать. а не Тиля

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