«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Теллеса за 15 миллионов

За 15 лямов, при рыночной стоимости в 40! о_О
Не похоже на Порту, да и на МЮ не похоже - неужели в кои то веке взяли сильного игрока на проблемную позицию да ещё и без переплаты - щас точно снег пойдёт!
Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал игроком «Манчестер Юнайтед».
27-летний футболист заключил с английским клубом контракт по схеме «4+1».
По данным Transfermarkt, «МЮ» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.
- Теллес выступал за «Порту» с лета 2016 года.
- В его активе 195 матчей, 26 голов и 57 ассистов.
Alex Telles: our newest Red! #MUFC pic.twitter.com/Kf3DkVjdon— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020