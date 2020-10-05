«Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС. Ограничения могут ввести уже в 11-м туре РПЛ.

Во время обсуждения, которое состоялось на прошлой неделе, власти Москвы назвали несколько вариантов мер профилактики коронавирусной инфекции: доступ зрителей к футбольным матчам может быть закрыт как полностью, так и частично. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве.

«Клубы уведомили об этом ещe на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придeтся корректировать», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В последнюю неделю в столице наблюдается заметный рост числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки положительные тесты на Covid-19 сдали 3537 человек.