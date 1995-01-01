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    «Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

    В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС. Ограничения могут ввести уже в 11-м туре РПЛ.

    Во время обсуждения, которое состоялось на прошлой неделе, власти Москвы назвали несколько вариантов мер профилактики коронавирусной инфекции: доступ зрителей к футбольным матчам может быть закрыт как полностью, так и частично. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве.

    «Клубы уведомили об этом ещe на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придeтся корректировать», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    В последнюю неделю в столице наблюдается заметный рост числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки положительные тесты на Covid-19 сдали 3537 человек.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21765

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Йоооопти ! Хаспромфсекупииииил !

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      Рейтинг: +1367

      Romio-xxx 1 час назад

      В Москве или в России???

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      Рейтинг: +1463

      ФК Пупсик 1 час назад

      Так значит Россией правит мэрия москвабада?

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      Рейтинг: +18384

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Приятная новость, *****!

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      Рейтинг: +6732

      alp 2 часа назад

      как вы себе представляете, что мерия москвы запрещает посещать стадион болельщикам, например, в Казани? это с каких таких херов то?

      3
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      Рейтинг: +1588

      PAREVG. > alp 1 час назад

      Хрен оленеводу, у нас свой мер есть - Метшин.

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