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    «Ювентус» взял Кьезу в двухлетнюю аренду с обязательством выкупа

    Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза официально перешел в «Ювентус».

    Туринский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года за 10 миллионов евро.

    После «Ювентус» обязан выкупить хавбека за 40 миллионов евро, если тот выполнит определенные условия. Сумма сделки может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

    • 22-летний Кьеза – воспитанник «Фиорентины».
    • За основную команду провел 153 матча, забил 34 гола и сделал 25 ассистов.
    • Рыночная стоимость итальянца – 48 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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