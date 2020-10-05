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    Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию»

    «Бавария» объявила о подписании контракта с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой и хавбеком «ПСЖ» Эриком Чупо-Мотингом.

    Мюнхенцы арендовали Косту у «Ювентуса» на один сезон. Чупо-Мотинг перешел в «Баварию» в статусе свободного агента.

    Ранее сообщалось, что медосмотр в клубе проходит защитник «Марселя» Буна Сарр.

    • Коста играл за «Баварию» с 2015 по 2017 год.
    • «ПСЖ» предлагал форварду Эрику Чупо-Мотингу однолетний контракт, но получил отказ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18384

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ерунду какую-то освещаете. Лучше напишите, что Глушак перешёл в Химки, эта новость вызывает дикий интерес!

      0
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      Рейтинг: +30

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Походу немецкая машина начала неплохо усиливаться

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