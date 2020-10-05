Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию»

Ерунду какую-то освещаете. Лучше напишите, что Глушак перешёл в Химки, эта новость вызывает дикий интерес!
«Бавария» объявила о подписании контракта с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой и хавбеком «ПСЖ» Эриком Чупо-Мотингом.
Мюнхенцы арендовали Косту у «Ювентуса» на один сезон. Чупо-Мотинг перешел в «Баварию» в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что медосмотр в клубе проходит защитник «Марселя» Буна Сарр.
- Коста играл за «Баварию» с 2015 по 2017 год.
- «ПСЖ» предлагал форварду Эрику Чупо-Мотингу однолетний контракт, но получил отказ.
#ServusChoupo #MiaSanMia pic.twitter.com/2Low6iXI8E— FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2020