Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию»

«Бавария» объявила о подписании контракта с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой и хавбеком «ПСЖ» Эриком Чупо-Мотингом.

Мюнхенцы арендовали Косту у «Ювентуса» на один сезон. Чупо-Мотинг перешел в «Баварию» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что медосмотр в клубе проходит защитник «Марселя» Буна Сарр.