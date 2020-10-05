Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил за ужесточение наказания для арбитров, работающих на матчах РПЛ.

В воскресенье донская команда проиграла «Сочи» со счетом 2:4.

Три гола из четырех ростовчане пропустили после спорного удаления Матиаса Норманна .

. По окончании матча судья Евгений Турбин показал красную карточку Карпину.

– В РПЛ почти после каждого тура судейский скандал. Как с этим бороться? Есть ли какой-то выход?

– Есть. Наказывать жестко!

– Отстранять от работы?

– Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать. Понижение в ФНЛ – это не отстранение. Там происходит то же самое.

– Вы предлагаете вообще запретить судить на какое-то время?

– Возможно, и так. Просто когда гендиректор «Сочи» говорит, явного беспредела не было... То есть, он соглашается, что беспредел был, но не явный? Лично я так понял эту фразу. Когда рефери ошибаются, их еще можно понять и простить. Но когда речь идет не об ошибках...

Свистят фол на Обухове, и комментатор Моссаковский в репортаже говорит, что нарушение правил со стороны «Сочи», а потом удивленно произносит: «Ух ты... Нет, судья показывает фол в сторону гостей». Больше здесь добавить нечего.

– То есть это – предвзятость?

– По мне – да. Причем однозначная.

– Тогда с этим вопросом должны уже разбираться не футбольные власти, а правоохранительные органы?

– А этот вопрос – уже не ко мне. Но, как вы сами говорите, подобное происходит с разными командами и тренерами вне зависимости от характера и темперамента этих специалистов.