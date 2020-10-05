Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Карпин: «Судей надо жестко наказывать! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил за ужесточение наказания для арбитров, работающих на матчах РПЛ.

    • В воскресенье донская команда проиграла «Сочи» со счетом 2:4.
    • Три гола из четырех ростовчане пропустили после спорного удаления Матиаса Норманна.
    • По окончании матча судья Евгений Турбин показал красную карточку Карпину.

    – В РПЛ почти после каждого тура судейский скандал. Как с этим бороться? Есть ли какой-то выход?

    – Есть. Наказывать жестко!

    – Отстранять от работы?

    – Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать. Понижение в ФНЛ – это не отстранение. Там происходит то же самое.

    – Вы предлагаете вообще запретить судить на какое-то время?

    – Возможно, и так. Просто когда гендиректор «Сочи» говорит, явного беспредела не было... То есть, он соглашается, что беспредел был, но не явный? Лично я так понял эту фразу. Когда рефери ошибаются, их еще можно понять и простить. Но когда речь идет не об ошибках...

    Свистят фол на Обухове, и комментатор Моссаковский в репортаже говорит, что нарушение правил со стороны «Сочи», а потом удивленно произносит: «Ух ты... Нет, судья показывает фол в сторону гостей». Больше здесь добавить нечего.

    – То есть это – предвзятость?

    – По мне – да. Причем однозначная.

    – Тогда с этим вопросом должны уже разбираться не футбольные власти, а правоохранительные органы?

    – А этот вопрос – уже не ко мне. Но, как вы сами говорите, подобное происходит с разными командами и тренерами вне зависимости от характера и темперамента этих специалистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2020 23:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1009

      petr69 13 минут назад

      И здесь Валерий прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3593

      NewLife 15 минут назад

      Судейские безобразия не прекратятся, пока в РФС у руля остаются зависимые чиновники, которые имеют своих начальников, ангажированы и плюют на конфликт интересов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8753

      alarm 21 минуту назад

      в первую очередь в фнл нужно отправить спартак

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79600
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru