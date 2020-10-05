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  • Карпин: «Судей надо жестко наказывать! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»

Карпин: «Судей надо жестко наказывать! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»

5 октября 2020, 23:41
25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил за ужесточение наказания для арбитров, работающих на матчах РПЛ.

  • В воскресенье донская команда проиграла «Сочи» со счетом 2:4.
  • Три гола из четырех ростовчане пропустили после спорного удаления Матиаса Норманна.
  • По окончании матча судья Евгений Турбин показал красную карточку Карпину.

– В РПЛ почти после каждого тура судейский скандал. Как с этим бороться? Есть ли какой-то выход?

– Есть. Наказывать жестко!

– Отстранять от работы?

– Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать. Понижение в ФНЛ – это не отстранение. Там происходит то же самое.

– Вы предлагаете вообще запретить судить на какое-то время?

– Возможно, и так. Просто когда гендиректор «Сочи» говорит, явного беспредела не было... То есть, он соглашается, что беспредел был, но не явный? Лично я так понял эту фразу. Когда рефери ошибаются, их еще можно понять и простить. Но когда речь идет не об ошибках...

Свистят фол на Обухове, и комментатор Моссаковский в репортаже говорит, что нарушение правил со стороны «Сочи», а потом удивленно произносит: «Ух ты... Нет, судья показывает фол в сторону гостей». Больше здесь добавить нечего.

– То есть это – предвзятость?

– По мне – да. Причем однозначная.

– Тогда с этим вопросом должны уже разбираться не футбольные власти, а правоохранительные органы?

– А этот вопрос – уже не ко мне. Но, как вы сами говорите, подобное происходит с разными командами и тренерами вне зависимости от характера и темперамента этих специалистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (25)
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NewLife
1601931370
Судейские безобразия не прекратятся, пока в РФС у руля остаются зависимые чиновники, которые имеют своих начальников, ангажированы и плюют на конфликт интересов.
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petr69
1601931515
И здесь Валерий прав.
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mutabor0992
1601936335
А Валерий ПРАВ!!!Надоел уже этот кукольный театр.
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Snek
1601939272
Судейство, конечно, да, оно оставляет желать лучшего чуть ли не половину матчей РПЛ, не говоря уж о ФНЛ, но при этом стоит отметить, что все плавают в одной лодке, все играют в этом говносудейском море, но почему ноют представители Спартака и бывший спартаковец громче всех? Почему у них какие-то вечные заговоры визги и писки?
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Ганнибал Лектор
1601957628
А костоломов наказывать не надо? Юсупов из динамы год назад сломал Малкома и тот пропустил весь групповой этап ЛЧ. Возможно, это стало причиной невыхода Зенита из группы. А это миллионы убытков как материальных, так и моральных. И? Прошел год и динама играет ровно также. В первом тайме с поля уносят Дриусси, Малкому все ноги обстучали... И - пшик на евроарене. Тут не надо наказывать? Может выгнать нахер из РПЛ?
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ААМ
1601961190
Прав Карпин. А динамовские костоломы показали, что они умеют при европейской судействе в отборочном матче ЛЕ.
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Добрый Бобер
1601965146
Валера, хочешь, чтобы у тебя не было вопросов к судьям? Переходи тренировать в "Зенит".
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seth343
1601965401
Пока газпром в футболе справедливости не будет!
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GammiD
1601971083
Суди конъюнктурщики, стараются угодить людям, которые решают вопросы в лиге. Я думаю там даже им бабки не подкидывают, просто все знают что если судить правильно карьера у тебя пойдет на вверх. Не понравится судейство нужным людям, больше большие матчи судить не будешь, будешь прозябать в фнл, пфл или вообще на диване... А если судишь как надо, то даже если "обосрался как надо было" вернут на вверх после краткосрочной ссылки!
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avera
1601980790
Всем клубам создать свою лигу, а зенит и сочи пускай играют сами с собой.
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