Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»

Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»

5 октября 2020, 13:59
58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча десятого тура РПЛ (1:1). Немец указал на падения Деяна Ловрена после каждого контакта с игроками «красно-белых».

«Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», – сказал Медведев в интервью ТАСС.

  • Команды продолжают делить лидерство.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловрен Деян Тедеско Доменико Медведев Александр
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1601896368
Генеральный директор клуба, который настойчиво пытаются представить "русской Баварией или Ювентусом". Это просто курам на смех. Где они умудрились такое откопать? Где солидность, уважение к соперникам, самоуважение в конце концов? Как у руководства баварцев, туринцев и многих других. Этот - просто бабка базарная у подъезда. Будучи лицом клуба, подобное нести. Недоразумение какое-то.
Ответить
"supermax"
1601896973
отличный гендиректор...благодаря нему слово "дурачок" заиграло новыми красками))....далеко пойдет))
Ответить
Garrincha58
1601898208
зачем Медведев обращает внимание на тренера клоуна-попрыгунчика
Ответить
vsespartak01
1601899333
нельзя похвалить и понеслась грязь от этого...!кто его хвалил ?ваш результат на лицо!стыдно за зенит!
Ответить
NewLife
1601901926
Ответил как-то по бабски. Если бы у нас в Спартаке был такой ген.дир, было бы очень обидно.
Ответить
oyabun
1601902426
Ответ какой то детсадовский, типа "сам дурак".
Ответить
Грусть на Неве
1601905491
Грустно, когда сам президент отрицает очевидное. А ведь в Европе нас так судить не будут(
Ответить
SPACE TRUCKIN
1601908209
официальное лицо мелет такую чушь про нырки...единоросс наверное...
Ответить
vka1970
1601911506
У Медведева прокол Разоралась баба Вспомнил про нырки гoндoн Из зенитоГрада Он забыл как Кержаков Исполнял с иудой Что Азмунчик вытворял В раздевалке с Дзюбой А Ракицкий вообще Не в ладах с ногами Если рот его в борще То играй руками.
Ответить
Spartak Piter
1601973890
Как же стыдно за все это *овно. Кабинеты, купленные судьи, матч тв, голубизна. Да только одно. что СБГТ рялят те же люди, что грабят страну. И действуют теме же методами. Русский болеющий за СБГТ не имеет чести и самодостоинства.
Ответить
Главные новости
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+