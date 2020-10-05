Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча десятого тура РПЛ (1:1). Немец указал на падения Деяна Ловрена после каждого контакта с игроками «красно-белых».

«Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», – сказал Медведев в интервью ТАСС.