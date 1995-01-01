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    Медведев: «Ловрен сам не падал. Это в «Спартаке» тренируют нырки, особенно в штрафной»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча десятого тура РПЛ (1:1). Немец указал на падения Деяна Ловрена после каждого контакта с игроками «красно-белых».

    «Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», – сказал Медведев в интервью ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии27
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      Рейтинг: +13857

      silver29 1 минуту назад

      ага, а шлюба заваливается на защитников видимо от дистрофии (((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2458

      vsespartak01 6 минут назад

      нельзя похвалить и понеслась грязь от этого...!кто его хвалил ?ваш результат на лицо!стыдно за зенит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1692

      МЯСО87 14 минут назад

      *** опять жабообразную г.н.и.д.у выпустили из дурки, когда это трепло думать начнет

      1
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      Рейтинг: +2621

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      Надо на поле все доказывать, а не меряться органами после игры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 25 минут назад

      зачем Медведев обращает внимание на тренера клоуна-попрыгунчика

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11815

      derrik2000 27 минут назад

      Когда кто-то что-то "несёт" за пределами человеческой глупости, то даже и не знаешь, что сказать в ответ. D
      Только пожелание этому человеку здоровья и ни в коем случае не прерывать лечение электротоком! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      seth343 30 минут назад

      Опять медведь начал реветь, опять обдолбился грибами. Ну у зины и ген дир(((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8729

      alarm 42 минуты назад

      https://bombardir.ru/news/611700

      -3
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      Рейтинг: +8729

      alarm 44 минуты назад

      ахаха! стыдно за рылов!

      -3
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      Рейтинг: +464

      Хейтер Аларм > alarm 28 минут назад

      Аларм, что делать, если стыдно за тебя?

      1
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      Рейтинг: -63

      Зенит гавно 2*2 > alarm 25 минут назад

      Петушара вылез смотрите ка)

      0
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      Рейтинг: +1441

      ФК Пупсик 45 минут назад

      Все правильно сказал - спартак никогда не играл честно!

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