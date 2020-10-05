«Бавария» приобрела за 10 миллионов защитника «Марселя» Сарра

Правый защитник Буна Сарр официально перешел из «Марселя» в «Баварию».
Немецкий клуб объявил о заключении с футболистом контракта до 2024 года.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро.
- 28-летний Сарр выступал за «Марсель» с 2015 года.
- За пять лет фулбек забил восемь голов и сделал 11 ассистов в 181 матче.
- За последние сутки помимо француза новичками «Баварии» стали Марк Рока, Дуглас Коста и Эрик Чупо-Мотинг.
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Источник: Официальный сайт «Баварии»