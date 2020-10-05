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    Официально: Неделчару перешел из «Уфы» в АЕК

    «Уфа» объявила об уходе центрального защитника Ионуца Неделчару.

    24-летний румын продолжит карьеру в АЕКе, который возглавляет экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    Ранее сообщалось, что трансфер обойдется греческому клубу в 0,5 миллиона евро.

    • Неделчару выступал за «Уфу» с февраля 2018 года.
    • В его активе 75 матчей, один забитый гол и два ассиста.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +588

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 минуты назад

      Уфа всех нормальных игроков продали
      И решили на пару годиков вернутся обратно в фнл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10189

      Skull_Boy 13 минут назад

      Ufa Welcome to FNL

      0
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