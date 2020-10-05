Официально: Неделчару перешел из «Уфы» в АЕК

«Уфа» объявила об уходе центрального защитника Ионуца Неделчару.

24-летний румын продолжит карьеру в АЕКе, который возглавляет экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется греческому клубу в 0,5 миллиона евро.

Удачи, Йонуц!Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару.Йонуц Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол pic.twitter.com/BkiazNdGAG