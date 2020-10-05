Каррера настоял на переходе Неделчару в АЕК

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник АЕКа Массимо Каррера настоял на переходе защитника «Уфы» Йонуца Неделчару в греческий клуб.

Контракт 24-летнего румынского футболиста с новым клубом будет рассчитан на четыре года. «Уфа» заработала на трансфере 500 тысяч евро.

«Неделчару не стал с нами продлевать контракт, а с началом пандемии он престал иметь возможность видится с семьей, он парень молодой, скучал и переживал по семье, поэтому решили обоюдно расстаться.

Неделчару ушел бы через пару месяцев бесплатно, а здесь мы хорошую команду нашли и получим еще хорошую прессу для нашего клуба и республики. Менеджеры АЕКа говорили, что может быть подождем несколько месяцев и заберем его бесплатно, но Каррера настоял на трансфере сейчас. Мы довольны этим решением», – рассказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.