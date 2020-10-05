Мостовой – о возможном закрытии трибун: «Сами в этом виноваты»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах под эгидой РФС.

«Я говорил о подобных вещах ещe давно, когда у нас решили допускать определeнный процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не пол стадиона и спросил: «А как это возможно?».

Ну вот из-за этого всe и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определeнный процент – значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.

Плохо, что возможно закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так – сами в этом виноваты», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

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