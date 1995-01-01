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    Мостовой – о возможном закрытии трибун: «Сами в этом виноваты»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах под эгидой РФС.

    «Я говорил о подобных вещах ещe давно, когда у нас решили допускать определeнный процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не пол стадиона и спросил: «А как это возможно?».

    Ну вот из-за этого всe и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определeнный процент – значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.

    Плохо, что возможно закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так – сами в этом виноваты», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2808

      mutabor0992 22 минуты назад

      Был о Саше лучшего мнения.А он оказался таким же содомитом,как и все на матч тв.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Play 1 час назад

      Да уж, начали пускать болельщиков на трибуны, повыходили люди на работу, в парки разрешили ходить, рост числа заболевших шёл на убыль. Только вывалили на прилавки лекарство от короны за 12к, сразу эпидемия снова пошла в рост. Кто-то ещё верит в совпадения?

      3
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      Рейтинг: +18384

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Высказался Мостовой, а что думают Круговой, Лесовой, Боковой, постовой, деловой... Теперь буду смотреть футбол из VIP-ложи, которая перед телевизором.

      1
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      Рейтинг: +8754

      alarm 1 час назад

      да, именно на стадионах рассадник вспышки, по версии мостового - а не в метро или в пятёрочке.

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      Рейтинг: +4911

      maior-60 1 час назад

      Мостовой - на все руки от скуки. Уже главным эпидемиологом стал.

      3
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      Рейтинг: +18384

      DOCTOR PENALTY > maior-60 1 час назад

      "Работая на МатчТВ, мы имеем огромные возможности!"

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