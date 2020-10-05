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  • Мостовой – о возможном закрытии трибун: «Сами в этом виноваты»

Мостовой – о возможном закрытии трибун: «Сами в этом виноваты»

5 октября 2020, 18:02
11

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах под эгидой РФС.

«Я говорил о подобных вещах ещe давно, когда у нас решили допускать определeнный процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не пол стадиона и спросил: «А как это возможно?».

Ну вот из-за этого всe и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определeнный процент – значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.

Плохо, что возможно закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так – сами в этом виноваты», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (11)
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maior-60
1601910689
Мостовой - на все руки от скуки. Уже главным эпидемиологом стал.
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DOCTOR PENALTY
1601910783
Высказался Мостовой, а что думают Круговой, Лесовой, Боковой, постовой, деловой... Теперь буду смотреть футбол из VIP-ложи, которая перед телевизором.
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Play
1601913358
Да уж, начали пускать болельщиков на трибуны, повыходили люди на работу, в парки разрешили ходить, рост числа заболевших шёл на убыль. Только вывалили на прилавки лекарство от короны за 12к, сразу эпидемия снова пошла в рост. Кто-то ещё верит в совпадения?
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mutabor0992
1601915890
Был о Саше лучшего мнения.А он оказался таким же содомитом,как и все на матч тв.
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NewLife
1601917696
А тебе в голову не приходило, что были выборы, перед которыми отменили самоизоляцию, что есть инкубационный период миниму две недели, и что не только на стадионе люди заражаются.
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mutabor0992
1601918643
Походу InterMillano1908 один из содомитов с матч тв....Или родственник мостового?Скорее всего любовник.
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mutabor0992
1601918862
Люди ездили на отдых...Я хожу в один и тот же магазин.Проходимость бешеная.Никто из работников не пропал...Ну в смысле...Вы меня понимаете?Новеньких нет.
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allastaroselcev
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zigbert
1601974077
Александру надо мыслить более глобально а не заострять внимание только на заполняемость стадионов. В крупных городах есть и другие источники повышенной опасности : супермаркеты, театры,метро. А как например объяснить повышение заболеваемости в других регионах,где футбола вообще нет?
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