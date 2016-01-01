Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Газизов: «Больших судейских ошибок стало меньше. Держим кулачки за это»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов обратил внимание, что уровень судейства в РПЛ в последние недели вырос. Функционер считает это двигателем российского футбола.

    «В последнее время меньше стало каких-то больших ошибок со стороны судей. Будем держать кулачки за это. Это двигает наш футбол вперед», – сказал Газизов.

    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
    • Лига уходит на двухнедельную паузу.
    • Газизов работает в клубе с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4268

      Томик 1 час назад

      Это просто в штрафной "Зенита" не сбили Айртона, и Ракицкий не сыграл в штрафной своей "нерукой", и Дзюба Кутеповым гол не забил. Было бы то же самое, как и в прошлых играх, уверен. Ну не случайно же на VAR Карасёв сидел... Что не помешало за толчок в спину игрока "Спартака" в добавленное время вместо штрафного пробить угловой. Это мелочи, конечно. Но их в игре было немало, впрочем не в одну сторону. Не понравился Кукуян вчера. Странно судил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14762

      vka1970 1 час назад

      Дай то бог.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79577
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru