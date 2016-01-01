Газизов: «Больших судейских ошибок стало меньше. Держим кулачки за это»

Это просто в штрафной "Зенита" не сбили Айртона, и Ракицкий не сыграл в штрафной своей "нерукой", и Дзюба Кутеповым гол не забил. Было бы то же самое, как и в прошлых играх, уверен. Ну не случайно же на VAR Карасёв сидел... Что не помешало за толчок в спину игрока "Спартака" в добавленное время вместо штрафного пробить угловой. Это мелочи, конечно. Но их в игре было немало, впрочем не в одну сторону. Не понравился Кукуян вчера. Странно судил.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов обратил внимание, что уровень судейства в РПЛ в последние недели вырос. Функционер считает это двигателем российского футбола.
«В последнее время меньше стало каких-то больших ошибок со стороны судей. Будем держать кулачки за это. Это двигает наш футбол вперед», – сказал Газизов.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
- Лига уходит на двухнедельную паузу.
- Газизов работает в клубе с июля.