Газизов: «Больших судейских ошибок стало меньше. Держим кулачки за это»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов обратил внимание, что уровень судейства в РПЛ в последние недели вырос. Функционер считает это двигателем российского футбола.

«В последнее время меньше стало каких-то больших ошибок со стороны судей. Будем держать кулачки за это. Это двигает наш футбол вперед», – сказал Газизов.