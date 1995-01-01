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    РПЛ. «Уфа» и «Ротор» сыграли вничью

    В матче десятого тура РПЛ «Уфа» дома поделила очки с «Ротором».

    Команды друг другу не забивали – в итоге нулевая ничья.

    Данный результат никак не повлиял на положение «Уфы» и «Ротора» в турнирной таблице – оба клуба остались в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Ротор (Волгоград) – 0:0 (0:0)

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов (Бизяк, 78), Алиев (Агаларов, 89), Камилов, Карп, Сысуев (Фольмер, 72), Жамалетдинов.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев (Колесниченко, 65), Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион (Николаев, 90).

    Предупреждения: Табидзе, 13; Плиев, 44; Сысуев, 49; Данченко, 52; Алиев, 82 – Фламарион, 16; Гогуа, 30; Жигулев, 45+1; Алейник, 84; Матрикарди, 84; Колесниченко, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10173

      Skull_Boy 46 минут назад

      Вадик да съе_би уже из команды

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      Рейтинг: +42106

      portero 2 часа назад

      Ротор печально играет.....

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      Рейтинг: +3645

      playsh > portero 1 час назад

      А Уфа ещё печальнее...

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