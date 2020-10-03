РПЛ. «Уфа» и «Ротор» сыграли вничью

В матче десятого тура РПЛ «Уфа» дома поделила очки с «Ротором».

Команды друг другу не забивали – в итоге нулевая ничья.

Данный результат никак не повлиял на положение «Уфы» и «Ротора» в турнирной таблице – оба клуба остались в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Ротор (Волгоград) – 0:0 (0:0)

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов (Бизяк, 78), Алиев (Агаларов, 89), Камилов, Карп, Сысуев (Фольмер, 72), Жамалетдинов.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев (Колесниченко, 65), Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион (Николаев, 90).

Предупреждения: Табидзе, 13; Плиев, 44; Сысуев, 49; Данченко, 52; Алиев, 82 – Фламарион, 16; Гогуа, 30; Жигулев, 45+1; Алейник, 84; Матрикарди, 84; Колесниченко, 90+6.

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