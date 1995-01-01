Журналист Алейшу: «Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Мидтъюлланда» Эвандера

Это уже ближе к реальным слухам
У нас также холодно, только зарплаты гораздо привлекательнее
ЛЧ? Ну да там же датский клуб в фаворитах, в группе с Ливерпулем, Аталантой и Аяксом)
ЛЕ даже не светит)
«Спартак» хочет купить бразильского полузащитника Эвандера, играющего за «Мидтъюлланд», сообщает журналист Фабио Алейшу.
Москвичи уже ведут переговоры по трансферу футболиста. «Спартак» рассчитывает оформить сделку до закрытия трансферного окна.
- В прошлом сезоне Эвандер в шести матчах чемпионата Дании забил один гол и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Бразильский журналист, работающий в Москве. Аудитория подписчиков в твиттере - 3,6 тысячи читателей.