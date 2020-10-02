Журналист Алейшу: «Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Мидтъюлланда» Эвандера

«Спартак» хочет купить бразильского полузащитника Эвандера, играющего за «Мидтъюлланд», сообщает журналист Фабио Алейшу.
Москвичи уже ведут переговоры по трансферу футболиста. «Спартак» рассчитывает оформить сделку до закрытия трансферного окна.
- В прошлом сезоне Эвандер в шести матчах чемпионата Дании забил один гол и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабио Алейшу
Бразильский журналист, работающий в Москве. Аудитория подписчиков в твиттере - 3,6 тысячи читателей.