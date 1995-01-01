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    Журналист Алейшу: «Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Мидтъюлланда» Эвандера

    «Спартак» хочет купить бразильского полузащитника Эвандера, играющего за «Мидтъюлланд», сообщает журналист Фабио Алейшу.

    Москвичи уже ведут переговоры по трансферу футболиста. «Спартак» рассчитывает оформить сделку до закрытия трансферного окна.

    • В прошлом сезоне Эвандер в шести матчах чемпионата Дании забил один гол и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабио Алейшу

    Бразильский журналист, работающий в Москве. Аудитория подписчиков в твиттере - 3,6 тысячи читателей.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +193

      ySS 29 минут назад

      Это уже ближе к реальным слухам
      У нас также холодно, только зарплаты гораздо привлекательнее
      ЛЧ? Ну да там же датский клуб в фаворитах, в группе с Ливерпулем, Аталантой и Аяксом)
      ЛЕ даже не светит)

      0
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      Рейтинг: +1766

      FENIX-SL 51 минуту назад

      ага
      так он и ушел из Лиги Чемпионов в этот великий клуп

      -1
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      Рейтинг: +1754

      Бомбардиръ 1 час назад

      Который уже по счёту, к которому пристаёт Спартак? Может быть вся Европа уже халяльная и кошерная)

      1
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      Рейтинг: +388

      Фанат Рубина 1 час назад

      Ну и зачем товарищу Эвандеру менять Команду участника лч, на спартак в донной лиге европы.. если он себя в лч проявит уедет в топ лигу

      2
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      Рейтинг: +1681

      СвинкаСправедливости > Фанат Рубина 13 минут назад

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