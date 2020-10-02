Журналист Алейшу: «Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Мидтъюлланда» Эвандера

«Спартак» хочет купить бразильского полузащитника Эвандера, играющего за «Мидтъюлланд», сообщает журналист Фабио Алейшу.

Москвичи уже ведут переговоры по трансферу футболиста. «Спартак» рассчитывает оформить сделку до закрытия трансферного окна.