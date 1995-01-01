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    Семак: «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате. Уровень конкуренции повысился»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о чемпионской гонке в преддверии матча десятого тура РПЛ против «Спартака».

    «Безусловно, «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас другое настроение. Команда идeт в лидерах, хорошо укрепилась. Приглашение одного Кокорина чего стоит.

    Я перед сезоном сказал, что «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате, как мы, как другие московские клубы.

    Сейчас уровень конкуренции повысился. Думаю, что уж четыре-пять команд сейчас точно могут бороться за первое место», – сказал Семак.

    • Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
    • Кокорин из-за травмы игру на «Открытие Арене» пропустит.

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    Источник: Ютуб-канал «Спорт День за Днем»

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