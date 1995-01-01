Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Тедеско – о матче с «Зенитом»: «Если «Спартак» хочет чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о важности матча десятого тура РПЛ против «Зенита».

    «Встреча с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за чемпионство? Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом».

    Безусловно, с «Зенитом» нас ждeт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», – сказал Тедеско.

    • Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
    • Игру на «Открытие Арене» из-за травмы пропустит нападающий Александр Кокорин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7070

      piligrim1986 37 минут назад

      дерзайте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13730

      silver29 1 час назад

      Это всего лишь спорт, игра внутреннего не самого сильного чемпионата Европы (((, по Позор ТВ риторика сенита как про войну (((, Спартаку надо просто выйти и деловито сыграть в свою игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8531

      paracetamol 1 час назад

      А Зенит сыграет как с Боруссией и вынесет вас в одну калитку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -643

      Синитсосит 1 час назад

      тоже блин чемпион, ща в лиге чемпионов чемпион будет сосо у всех,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6439

      Сильвербой 1 час назад

      Если Спартак хочет чего-то добиться, то надо обыгрывать таких чемпионов как Бавария и Ливерпуль!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      PNZ1985 1 час назад

      это всего лишь 3 очка.. но приятных для обеих команд, политика тысяча чертей!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1116

      Вонючая столица 1 час назад

      Что бы чего-то добиться, надо перед игрой сребролюбивым Карасёвым и прочим кукуянам яйца в тиски зажимать, ибо в противном случае любой матч с бомжами сразу начинается с форы минус один для соперника

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4676

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Слова правильные. Теперь надо делом доказывать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Вазелин купили?
      В жопу швабру, с занозами засунем, полы у стадиона мыть будете!
      =))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1183

      Голубая устрица > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Куда? себе засуните что-ли бомжихи, ухахаха, ну вы и мазахистки))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      Спартак гуно знают все > Голубая устрица 1 час назад

      Завтра плакать будешь, в угол встань, сысь и ной!
      =))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +325

      Землякруглая > Спартак гуно знают все 55 минут назад

      Педокнязь, а если выйдет наоборот? Опять также на неделю своё очко спрячешь, как после Динамо с Уралом? Тупизна ментовская епт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      Спартак гуно знают все > Землякруглая 30 минут назад

      Тебя найду, и тебе в жопу вставлю, мыть будешь ты!
      =))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2013

      neim 2 часа назад

      Конечно надо, если хочет. Главное, что ничего невозможного в этом нет. Тем более, на своём поле. Да и злее Спартак должен быть, с большей мотивацией что ли . Замаячила реальная борьба за лидерство. Думаю завтра будет интересно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Вальдемар IV > neim 2 часа назад

      нет такие лидеры нам не нужны

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      Спартак гуно знают все > Вальдемар IV 2 часа назад

      С чемпионата снимайтесь!
      =))))))
      ЛОХИ!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1183

      Голубая устрица > Спартак гуно знают все 1 час назад

      С панели снимайся, ЛОХ, бздюба ждёт=))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      Спартак гуно знают все > Голубая устрица 1 час назад

      Ты точку занял, как Вальдемар IV на работу выходить.
      =))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru