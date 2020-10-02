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  • Тедеско – о матче с «Зенитом»: «Если «Спартак» хочет чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов»

Тедеско – о матче с «Зенитом»: «Если «Спартак» хочет чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов»

2 октября 2020, 16:00
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о важности матча десятого тура РПЛ против «Зенита».

«Встреча с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за чемпионство? Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом».

Безусловно, с «Зенитом» нас ждeт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», – сказал Тедеско.

  • Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
  • По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
  • Игру на «Открытие Арене» из-за травмы пропустит нападающий Александр Кокорин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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maior-60
1601644923
Тедеско прав.
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Добрый Бобер
1601646476
Слова правильные. Теперь надо делом доказывать.
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PNZ1985
1601648473
это всего лишь 3 очка.. но приятных для обеих команд, политика тысяча чертей!!))
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Синитсосит
1601649311
тоже блин чемпион, ща в лиге чемпионов чемпион будет сосо у всех,
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paracetamol
1601649419
А Зенит сыграет как с Боруссией и вынесет вас в одну калитку!
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piligrim1986
1601652852
дерзайте
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Кузьмич на трибуне
1601656875
С нетерпением жду игру. Ни за кого не болею, предвкушаю наслаждение красивой игрой. Игра реально за 6 очков. Победа нужна и хозяевам и Зениту. Ничейка- это типа поражение для двух сразу. Потеря двух очков-это тяжко. Желаю обоим клубам красивую игру, без судейских ляпов, без травм, а болельщикам дружбы между фанклубами.
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Красногорск_Фан
1601664447
Ну кошмар для прогнозистов! И это радует!
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mp7700
1601665384
Да насрать на бомжар, результат давно известен... там судьи все сделают красиво, в лучшем случае для спартачей 2-2, ну а так будет зрелище 2-1, 3-2, 4-2 в пользу бомжар, с кучей спорных моментов и отменененых готов... или же удалят в первом тайме оздоева и потом скажут, ну уж извините, в большинстве играли... сами виноваты. По этому можно смело уже концентрироваться на паузе для сборных и сл. Тур.
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Hektor 84
1601728087
Забыл добавить кабинетных чемпионов
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