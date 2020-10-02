Тедеско – о матче с «Зенитом»: «Если «Спартак» хочет чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о важности матча десятого тура РПЛ против «Зенита».
«Встреча с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за чемпионство? Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом».
Безусловно, с «Зенитом» нас ждeт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», – сказал Тедеско.
- Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
- По итогам девяти туров «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
- Игру на «Открытие Арене» из-за травмы пропустит нападающий Александр Кокорин.
Источник: «Чемпионат»