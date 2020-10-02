Фернандес – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Сложная группа. В этот раз нужно без шапкозакидательского настроения»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес дал комментарии клубной пресс-службе по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Московской команде в соперники достались загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

– Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех.

В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

– Турнир в этот раз стартует поздно, календарь будет плотный. Команда готова к такому графику?

– Да, мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству.

Гончаренко – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Будет интересно. Наша цель – выйти из группы»

Бабаев – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы»