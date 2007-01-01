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    Фернандес – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Сложная группа. В этот раз нужно без шапкозакидательского настроения»

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес дал комментарии клубной пресс-службе по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Московской команде в соперники достались загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

    – Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех.

    В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

    – Турнир в этот раз стартует поздно, календарь будет плотный. Команда готова к такому графику?

    – Да, мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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