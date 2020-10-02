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    Бабаев – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Московской команде в соперники достались загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

    «Прежде всего необходимо отметить, что с каждым годом в Лиге Европы участвует все больше интересных и статусных команд. Любые расклады и прогнозы по жеребьевке – дело неблагодарное.

    Как показала практика, даже в компании с не самыми именитыми соперниками можно столкнуться с серьезными трудностями. Как, например, это произошло с нами в групповой стадии Лиги Европы прошлого сезона. Хотя я считаю, что тогда мы сыграли существенно ниже своих возможностей.

    Что касается попавшихся нам соперников, это очень интересные команды. Первая команда Хорватии, третья команда Голландии и четвертая команда Австрии.

    Мы очень рады и признательны УЕФА, что разрешили допуск 30% зрителей от вместимости стадиона. Потому что, на мой взгляд, не столь важно с кем играть, как играть при своих болельщиках. Одно могу сказать наверняка: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы», – сказал Бабаев.

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    Источник: Sport24

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