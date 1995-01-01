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    Гончаренко – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Будет интересно. Наша цель – выйти из группы»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Его команде в соперники достались загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

    «Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы – «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

    Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» – «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

    Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.

    «Вольфсберг» – физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

    Будет интересно. Наша цель – выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», – сказал Гончаренко.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13201

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА с В.М.Ганчаренко удачи в играх и без травм.

      0
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      Рейтинг: +225

      cevin cigan 2 часа назад

      Не,ну очень скромная цель! Это как бы не должно обсуждаться!

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      Рейтинг: +905

      elessar arnor 2 часа назад

      твоя лазейка - Влашич, если пойдет у него, то есть шанс на победу

      1
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