Гончаренко – о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: «Будет интересно. Наша цель – выйти из группы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Его команде в соперники достались загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы – «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» – «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.

«Вольфсберг» – физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

Будет интересно. Наша цель – выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», – сказал Гончаренко.