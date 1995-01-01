Кабелья: «Меня не интересует критика. Мы пишем историю «Краснодара»

Правильно. Собака лает, а караван идет
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья дал комментарий после матча Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
– Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?
– Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!» – сказал Кабелья.
- «Краснодар» победил ПАОК в обеих играх.
- Клуб впервые в истории сыграет в группе Лиги чемпионов.
- Команда будет в третьей корзине при жеребьевке.