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  • Кабелья: «Меня не интересует критика. Мы пишем историю «Краснодара»

Кабелья: «Меня не интересует критика. Мы пишем историю «Краснодара»

1 октября 2020, 07:34
7

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья дал комментарий после матча Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

– Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?

– Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!» – сказал Кабелья.

  • «Краснодар» победил ПАОК в обеих играх.
  • Клуб впервые в истории сыграет в группе Лиги чемпионов.
  • Команда будет в третьей корзине при жеребьевке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ПАОК Краснодар Кабелла Реми
Комментарии (7)
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Рубинище
1601529543
Первый тайм провалил, мудился мудился и только потери. обрезал. браку полно.
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maior-60
1601531721
Думаю, что Реми еще прибавит, возможно после "крестов" иногда осторожничает. В целом польза от него несомненная.
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Decorhome
1601535724
Правильно. Собака лает, а караван идет
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Krasnodar 123
1601550423
Молодец Корсиканец, спасибо тебе за отличную игру!
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Дима Цэ
1601550619
Реми красава!
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