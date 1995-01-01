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    Кабелья: «Меня не интересует критика. Мы пишем историю «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья дал комментарий после матча Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

    – Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?

    – Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!» – сказал Кабелья.

    • «Краснодар» победил ПАОК в обеих играх.
    • Клуб впервые в истории сыграет в группе Лиги чемпионов.
    • Команда будет в третьей корзине при жеребьевке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1445

      Decorhome 39 минут назад

      Правильно. Собака лает, а караван идет

      0
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      Рейтинг: +4790

      maior-60 1 час назад

      Думаю, что Реми еще прибавит, возможно после "крестов" иногда осторожничает. В целом польза от него несомненная.

      2
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      Рейтинг: +4793

      Рубинище 2 часа назад

      Первый тайм провалил, мудился мудился и только потери. обрезал. браку полно.

      0
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      Рейтинг: +434

      Ужас Бората > Рубинище 2 часа назад

      Все равно считаю, что с ним Быки мобильнее и острее, чем без него. Он явно усилил команду.

      3
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