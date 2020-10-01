Кабелья: «Меня не интересует критика. Мы пишем историю «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья дал комментарий после матча Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

– Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?

– Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!» – сказал Кабелья.