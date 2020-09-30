Ташуев: «Мусаев вообще не готов к работе в большом клубе»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев выступил с критикой Мурада Мусаева, сравнив его с «полуфабрикатом».

«Моe ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаeтся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.

А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», – сказал Ташуев в интервью RT.