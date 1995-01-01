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    Ташуев: «Мусаев вообще не готов к работе в большом клубе»

    Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев выступил с критикой Мурада Мусаева, сравнив его с «полуфабрикатом».

    «Моe ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаeтся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.

    А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», – сказал Ташуев в интервью RT.

    • Мусаев тренирует «Краснодар» с 2018 года.
    • Неделю назад Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера клуба.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1279

      Retiremen_VMF 44 минуты назад

      Я так понимаю, Ташуев потерял связь с клубом? А то откуда это "выступил с критикой". Кто от такой этот Ташуев, что бы выступать? Он сам где великий специалист? Сам себя уравнял этим выступлением уравнял с классическим диванным экспертом. Затаил детскую обиду на руководителя. Мусаев конечно не сэр Алекс, но и опускать его ниже плинтуса абсолютно не за что. В клубе должен быть порядок и комфорт, а не "выступил с критикой". Создай клуб, построй стадион, поставь трибуну и выступай, да и назначай кого хочешь. Сейчас все в основном в чем то заложники ситуации Прошлый год все лидеры с тяжелейшими травмами, а бронза вторая подряд у быков. Вывести в основной состав Игнатьева, Шапи, Уткина, Сафонова и ими же играть год. В общем надо по аккуратнее с оценками Мусаева. Наверное Галицкий не украл свой бизнес, что бы вот так вот сидеть и смотреть на тренера неудачника, и получать от этого удовольствие. Там или деньги или деньги главная причина. Видимо чего то немножко не хватает. Быки то Порту в гостях приопустят, то дома аутсайдера обыграть не могут. "Стабильности нет" как говаривал классик. Сегодня посмотрим ху из ху. Всем здоровья.

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      Рейтинг: +5736

      Hektor 84 1 час назад

      Ташуев в Краснодар напрашивается. В том что в России беда с тренерами я в этом согласен. Нет хороших тренеров, следовательно не будет хороших футболистов. Но товарищ вы лезете со своим мнением не туда куда надо. Галицкий создал частный футбольный клуб и вливает в него свои собственные деньги, а не деньги налогоплательщиков или гос структур. Сам знает кого ему назначать тренером.

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      Рейтинг: +11497

      derrik2000 1 час назад

      Я, например, тоже далеко не в восторге от "игры" Краснодара при Мусаеве, но ЕЩЁ бОльшим разочарованием была "игра" команды при Шалимове.
      Да и у Галицкого сейчас большие финансовые проблемы: "Магниты" московская шобла "отжала". Хорошо, что хоть футбольный клуб оставила и что-то там по, относительной по сравнению с сетью магазинов "Магнит", мелочёвке.
      Мусаев сейчас для финансов Галицкого - идеальный вариант.
      Селекционная служба хорошо работает, приглашённых игроков Мусаев худо бедно "встраивает" в игру команды.
      Что-то большее Галицкий, думаю, сейчас финансово не потянет.

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      Рейтинг: +42011

      portero 1 час назад

      Прав однозначно... реально с тренерами беда во многих клубах.

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      Рейтинг: +386

      Йост 1 час назад

      Мурад Мусаев - очень хороший и уважаемый человек, но "человек" - это не профессия. Когда у команды нет результата, тренер должен быть более требовательным, а он с игроками по душам беседует..Кстати, Галицкий чем то похож на него своим характером.

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      Рейтинг: +1279

      Retiremen_VMF > Йост 37 минут назад

      А вы общались с Галицким лично? Раз так говорите, значит нет. Так вот, Галицкий очень жесткий человек, трудоголик, он читает собеседника как газету и таких спецов к себе он не подпускает. С Мусаевым он таки общается.

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      Рейтинг: +397

      Ужас Бората 1 час назад

      А Ташуев - это кто вообще такой? У нас трудовик в школе был Ташуев. Военрука с двумя физруками перепивал , потом по домам еще их всех растаскивал.

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      Рейтинг: +2444

      general.lizyukov 2 часа назад

      Извините мою ****, но.... кто такой Ташуев? Он-то чего добился?
      Как по мне, то только Муслин или Кононов чего-то значат как тренеры у "быков". По крайней мере при них и прогресс виден был, и команда росла.

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      Рейтинг: +4757

      maior-60 2 часа назад

      Галицкий забыл у этого "чудотренера" совета спросить. Владелец клуба без сопливых решит кого и куда ему ставить.

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      Рейтинг: +387

      plehanov6 2 часа назад

      Я понимаю, зависть и все такое... но критиковать коллегу, по тренерскому цеху, в сетях... Ну ты и гавнюк, господин ташуев.с.!!!! Хотя какой ты господин, после этого?!!!

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      Рейтинг: +3931

      Давид59 2 часа назад

      Чего его тут цитируют? Больше некого что-ли? Помню его фразу "белорусский чемпионат по уровню выше российского"

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