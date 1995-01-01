Ташуев: «Мусаев вообще не готов к работе в большом клубе»

Я так понимаю, Ташуев потерял связь с клубом? А то откуда это "выступил с критикой". Кто от такой этот Ташуев, что бы выступать? Он сам где великий специалист? Сам себя уравнял этим выступлением уравнял с классическим диванным экспертом. Затаил детскую обиду на руководителя. Мусаев конечно не сэр Алекс, но и опускать его ниже плинтуса абсолютно не за что. В клубе должен быть порядок и комфорт, а не "выступил с критикой". Создай клуб, построй стадион, поставь трибуну и выступай, да и назначай кого хочешь. Сейчас все в основном в чем то заложники ситуации Прошлый год все лидеры с тяжелейшими травмами, а бронза вторая подряд у быков. Вывести в основной состав Игнатьева, Шапи, Уткина, Сафонова и ими же играть год. В общем надо по аккуратнее с оценками Мусаева. Наверное Галицкий не украл свой бизнес, что бы вот так вот сидеть и смотреть на тренера неудачника, и получать от этого удовольствие. Там или деньги или деньги главная причина. Видимо чего то немножко не хватает. Быки то Порту в гостях приопустят, то дома аутсайдера обыграть не могут. "Стабильности нет" как говаривал классик. Сегодня посмотрим ху из ху. Всем здоровья.
Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев выступил с критикой Мурада Мусаева, сравнив его с «полуфабрикатом».
«Моe ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаeтся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.
А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», – сказал Ташуев в интервью RT.
- Мусаев тренирует «Краснодар» с 2018 года.
- Неделю назад Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера клуба.