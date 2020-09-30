Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев: «Мусаев вообще не готов к работе в большом клубе»

30 сентября 2020, 12:16
31

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев выступил с критикой Мурада Мусаева, сравнив его с «полуфабрикатом».

«Моe ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаeтся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.

А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», – сказал Ташуев в интервью RT.

  • Мусаев тренирует «Краснодар» с 2018 года.
  • Неделю назад Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера клуба.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Ташуев Сергей Мусаев Мурад
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1601458330
Как пишут в таких случаях, "завидуйте молча".
Ответить
plehanov6
1601459888
Я понимаю, зависть и все такое... но критиковать коллегу, по тренерскому цеху, в сетях... Ну ты и гавнюк, господин ташуев.с.!!!! Хотя какой ты господин, после этого?!!!
Ответить
maior-60
1601460011
Галицкий забыл у этого "чудотренера" совета спросить. Владелец клуба без сопливых решит кого и куда ему ставить.
Ответить
general.lizyukov
1601460267
Извините мою ****, но.... кто такой Ташуев? Он-то чего добился? Как по мне, то только Муслин или Кононов чего-то значат как тренеры у "быков". По крайней мере при них и прогресс виден был, и команда росла.
Ответить
Йост
1601461100
Мурад Мусаев - очень хороший и уважаемый человек, но "человек" - это не профессия. Когда у команды нет результата, тренер должен быть более требовательным, а он с игроками по душам беседует..Кстати, Галицкий чем то похож на него своим характером.
Ответить
portero
1601461123
Прав однозначно... реально с тренерами беда во многих клубах.
Ответить
derrik2000
1601462198
Я, например, тоже далеко не в восторге от "игры" Краснодара при Мусаеве, но ЕЩЁ бОльшим разочарованием была "игра" команды при Шалимове. Да и у Галицкого сейчас большие финансовые проблемы: "Магниты" московская шобла "отжала". Хорошо, что хоть футбольный клуб оставила и что-то там по, относительной по сравнению с сетью магазинов "Магнит", мелочёвке. Мусаев сейчас для финансов Галицкого - идеальный вариант. Селекционная служба хорошо работает, приглашённых игроков Мусаев худо бедно "встраивает" в игру команды. Что-то большее Галицкий, думаю, сейчас финансово не потянет.
Ответить
Hektor 84
1601463468
Ташуев в Краснодар напрашивается. В том что в России беда с тренерами я в этом согласен. Нет хороших тренеров, следовательно не будет хороших футболистов. Но товарищ вы лезете со своим мнением не туда куда надо. Галицкий создал частный футбольный клуб и вливает в него свои собственные деньги, а не деньги налогоплательщиков или гос структур. Сам знает кого ему назначать тренером.
Ответить
Retiremen_VMF
1601464802
Я так понимаю, Ташуев потерял связь с клубом? А то откуда это "выступил с критикой". Кто от такой этот Ташуев, что бы выступать? Он сам где великий специалист? Сам себя уравнял этим выступлением уравнял с классическим диванным экспертом. Затаил детскую обиду на руководителя. Мусаев конечно не сэр Алекс, но и опускать его ниже плинтуса абсолютно не за что. В клубе должен быть порядок и комфорт, а не "выступил с критикой". Создай клуб, построй стадион, поставь трибуну и выступай, да и назначай кого хочешь. Сейчас все в основном в чем то заложники ситуации Прошлый год все лидеры с тяжелейшими травмами, а бронза вторая подряд у быков. Вывести в основной состав Игнатьева, Шапи, Уткина, Сафонова и ими же играть год. В общем надо по аккуратнее с оценками Мусаева. Наверное Галицкий не украл свой бизнес, что бы вот так вот сидеть и смотреть на тренера неудачника, и получать от этого удовольствие. Там или деньги или деньги главная причина. Видимо чего то немножко не хватает. Быки то Порту в гостях приопустят, то дома аутсайдера обыграть не могут. "Стабильности нет" как говаривал классик. Сегодня посмотрим ху из ху. Всем здоровья.
Ответить
radist_21
1601472918
Сейчас стало очень модным вякать на Мусаева всяким шавкам, вот и супермегатренер не упустил возможность!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
12
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+