Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    РПЛ. Дубль Хашимото помог «Ростову» в меньшинстве победить «Арсенал» и подняться на третье место

    «Ростов» после вылета из Лиги Европы справился в девятом туре РПЛ с «Арсеналом». Дубль оформил перешедший летом из чемпионата Японии Кенто Хашимото.

    Евгений Чернов, играющий в РПЛ с 2012 года, забил дебютный гол в турнире. Его команда поднялась на третью строчку таблицы.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.

    «Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Бауэр, Горбатенко (Аджоев, 81), Ткачев (Громыко, 81), Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва (Кадири, 46), Ковалев (Хлусевич, 70).

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Байрамян (Еременко, 90+4), Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов (Полоз, 62 (Долгов, 90+4)), Шомуродов (Логашов, 70).

    Предупреждения: Ковалев, 34; К. Кангва, 38; Бауэр, 48; Комбаров, 60 – Ионов, 17; Чернов, 25; Байрамян, 48; Норманн, 52; Хашимото, 53; Глебов, 54.

    Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11387

      derrik2000 29 минут назад

      А второй-то тайм опять карпинская команда провалила.
      Будь игроки Арсенала хоть чуть-чуть помастеровитей да поудачливее, особенно в заключительной 10-минутке, ещё неизвестно, как бы матч закончился.
      Вообще, очередной раз убеждаюсь, что "Ростов" Карпина - команда ТОЛЬКО для российского "междусобойчика".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Рыжий бес 36 минут назад

      Вау Ростов уже третий,,,,Мои поздравления Ростовчанам и всем болелам Ростова,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      tushkanlz 39 минут назад

      Ну,ростовчане ,хоть, победу отстояли - хорошо. И Хашимото - молодец! А то забей "Арсенал" свой 2-ой пораньше ... Да и без Луценко " скучноватыё" туляки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41915

      portero 40 минут назад

      Ростов с тремя очками!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4720

      Krossmen73 42 минуты назад

      Ростовчане забив своё грамотно сумели удержать выгодный для себя результат.Но то что дончане играют грубо "на грани" не может не настораживать.Удаления игроков ни к чему хорошему привести не могут.Хашимото снова показал что его не зря приобрели.Самураю скорейшей и удачной адаптации в клубе.Азиаты всегда тяжело привыкают к непривычному для них укладу жизни.Ну а так с победой всех болельщиков жёлто-синих!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18354

      Боцман59rus 46 минут назад

      Битва пешеходов в чемпионате водокачки, второй гол Ростова это нечто, пол команды смотрят кино, двое лежат , кто то вообще от ворот вальяжно идет к центру и это при стандарте у своих ворот!!!! ...игровая интенсивность и скоростные показатели на уровне сонных мух на зимнем подоконнике, как впрочем и у других представителей РПЛ///.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      ростов 100/100 52 минуты назад

      Товарищи что сказать. Начали хреновато, пропустили. Потом разыгрались, три гола !!! И как всегда выходят во втором тайме с запасом голов и начинают пороть хрень, начались заработки желтых. По моему это просто нет дисциплины. Норман, какого хрена ты со злости выбиваешь мяч на трибуны, это 95% желтая. Хорен, голандский петух, куда лезешь на Байера, зачем, и так вся команда на желтых. И очень многие играют на прямых ногах. Так и думал будет красная, и именно у Глебова, он грубо играет. Японец тоже много грубил, мог тоже красную заработать. Ну а так всех ростовчан с победой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5694

      GoLenaStop 1 час назад

      Хорошо постреляли на Тульском полигоне!
      Вот только последний гол в свои ворота явно был лишним...
      Давайте уже забивать, кому положено забивать, и в защите играть до упора!
      Пасиба, Ростсельмаш!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +809

      nominum 1 час назад

      Ну наконец- то больше одного гола. И вообще до удаления Глебова отлично играли. Впрочем вопросов всё равно много. Глебов стабилен. Опять красная. Это он так реабилитироваться хотел за своё удаление с Маккаби? Полоза нафига купили? Вышел на замену свежий и никакого движения. В атаку убежать не может- ладно. Но и в обороне не отрабатывает. Бальзам на душу - Хашимото. Чистяков хорошо вернулся. Поздравляю Ростов с победой. Спасибо, мужики.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40914

      MaxRnD > nominum 1 час назад

      Те же мысли - с Полозом, Глебовым и Хаджикадуничем надо срочно прощаться ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14344

      slavutiq70 1 час назад

      Ростов с Победой!!!!!А Хашимото то парень не промах,,,

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40914

      MaxRnD > slavutiq70 1 час назад

      Можно сказать, что в трёх играх принёс Ростову 9 очков

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14344

      slavutiq70 > MaxRnD 1 час назад

      Думаю из него хороший игрок получится,,,,если есть талант Японец его не просрёт как наши,,,,,Трудолюбивые чертяги,,,

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru