Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Дубль Хашимото помог «Ростову» в меньшинстве победить «Арсенал» и подняться на третье место

РПЛ. Дубль Хашимото помог «Ростову» в меньшинстве победить «Арсенал» и подняться на третье место

27 сентября 2020, 15:56
20

«Ростов» после вылета из Лиги Европы справился в девятом туре РПЛ с «Арсеналом». Дубль оформил перешедший летом из чемпионата Японии Кенто Хашимото.

Евгений Чернов, играющий в РПЛ с 2012 года, забил дебютный гол в турнире. Его команда поднялась на третью строчку таблицы.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Бауэр, Горбатенко (Аджоев, 81), Ткачев (Громыко, 81), Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва (Кадири, 46), Ковалев (Хлусевич, 70).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Байрамян (Еременко, 90+4), Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов (Полоз, 62 (Долгов, 90+4)), Шомуродов (Логашов, 70).

Предупреждения: Ковалев, 34; К. Кангва, 38; Бауэр, 48; Комбаров, 60 – Ионов, 17; Чернов, 25; Байрамян, 48; Норманн, 52; Хашимото, 53; Глебов, 54.

Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Хашимото Кенто
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1601211462
Ростов с Победой!!!!!А Хашимото то парень не промах,,,
Ответить
nominum
1601211977
Ну наконец- то больше одного гола. И вообще до удаления Глебова отлично играли. Впрочем вопросов всё равно много. Глебов стабилен. Опять красная. Это он так реабилитироваться хотел за своё удаление с Маккаби? Полоза нафига купили? Вышел на замену свежий и никакого движения. В атаку убежать не может- ладно. Но и в обороне не отрабатывает. Бальзам на душу - Хашимото. Чистяков хорошо вернулся. Поздравляю Ростов с победой. Спасибо, мужики.
Ответить
portero
1601213435
Ростов с тремя очками!!!
Ответить
tushkanlz
1601213495
Ну,ростовчане ,хоть, победу отстояли - хорошо. И Хашимото - молодец! А то забей "Арсенал" свой 2-ой пораньше ... Да и без Луценко " скучноватыё" туляки...
Ответить
Рыжий бес
1601213660
Вау Ростов уже третий,,,,Мои поздравления Ростовчанам и всем болелам Ростова,,
Ответить
derrik2000
1601214100
А второй-то тайм опять карпинская команда провалила. Будь игроки Арсенала хоть чуть-чуть помастеровитей да поудачливее, особенно в заключительной 10-минутке, ещё неизвестно, как бы матч закончился. Вообще, очередной раз убеждаюсь, что "Ростов" Карпина - команда ТОЛЬКО для российского "междусобойчика".
Ответить
ySS
1601215960
С победой, Ростов! Место скорее всего поменяется, а вот отрыв от лидеров всего 3 очка
Ответить
Мага 13
1601216112
а самурай красавчик, снова победный гол забил, Ростов-папа с победой!
Ответить
zigbert
1601222279
Ростов с победой! Теперь у вас есть новый лидер -Хашимото.
Ответить
spartakuz
1601269502
С Глебовым нужно что-то делать. Дисциплины -ноль. За такое поведение на поле Бесков или Романцев оштрафовали бы его жестко! Нельзя так подводить команду.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+