РПЛ. Дубль Хашимото помог «Ростову» в меньшинстве победить «Арсенал» и подняться на третье место

«Ростов» после вылета из Лиги Европы справился в девятом туре РПЛ с «Арсеналом». Дубль оформил перешедший летом из чемпионата Японии Кенто Хашимото.

Евгений Чернов, играющий в РПЛ с 2012 года, забил дебютный гол в турнире. Его команда поднялась на третью строчку таблицы.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Бауэр, Горбатенко (Аджоев, 81), Ткачев (Громыко, 81), Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва (Кадири, 46), Ковалев (Хлусевич, 70).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Байрамян (Еременко, 90+4), Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов (Полоз, 62 (Долгов, 90+4)), Шомуродов (Логашов, 70).

Предупреждения: Ковалев, 34; К. Кангва, 38; Бауэр, 48; Комбаров, 60 – Ионов, 17; Чернов, 25; Байрамян, 48; Норманн, 52; Хашимото, 53; Глебов, 54.

Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).

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