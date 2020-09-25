«Сампдория» подписала Кандреву. В видеопрезентации он официант Квальяреллы

Полузащитник Антонио Кандрева перешел из «Интера» в «Сампдорию». Генуэзцы подписали игрока до 2024 года. Зарплата Кандревы вместе с бонусами составит более 2 миллионов евро.

В видеопрезентации Кандрева исполнил роль официанта для нападающего команды Фабио Квальяреллы. Она доступна ниже.

Кандрева выступал за «Интер» с 2016 года.

Он провел во всех турнирах 151 матч, забив 18 голов и и отдав 31 голевую передачу.

В первом туре Серии А «Сампдория» проиграла «Ювентусу» (0:3).