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    Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»

    Агент Марат Арчегов ответил на слова агента Секу Траоре, который рассказал о несостоявшемся трансфере Далера Кузяева в «Уотфорд».

    «Был вариант с «Уотфордом», который всерьeз настроен вернуть себе место в АПЛ. И действительно, после вылета в Чемпионшип команда сохранила костяк, и я оцениваю их шансы вернуться в АПЛ как очень высокие.

    Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнесся к этому выбору.

    Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что такой футболист до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении российских игроков», – рассказал Ачегов «Чемпионату».

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2020 09:57
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 25 сентября 2020, 19:02

      Как то зае..... эта петрушка с его трансфером

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 сентября 2020, 14:57

      Татары все что-то считают, рассчитывают, а потом остаются с носом!

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 25 сентября 2020, 14:55

      Как бы им не повторить судьбу Димы Сычева. Тот поярче Кузяева играл,но игры папы привели к печальной карьере

      0
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      Рейтинг: +6

      iwanshinnik 25 сентября 2020, 14:40

      Рaзнообрaсь cвою ceкcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даcт и такое будет вытворять что ты никогда не забудeшь, пoверьтe мне это стoит пoпробoвать, а вычитaл здеcь ---- https://jump.wtf/9vLO2Hs

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2020, 13:12

      Мне понравилась последняя фраза про стереотип о русских футболистах))) Так блин вот на таких, как Кузяев этот стереотип и формируется - неадекватно завышенные требования по статусу клуба и з/п, а на поле мы не играем, а чиллимся. Ясен хрен, что такого добра в Европе и своего хватает, и дешевле намного. Я уж молчу о том, что полно талантливых футболистов со скромными запросами и желанием играть. Вот и результат, что наши только что Сельтам да Уотфордам и интересны. Самое смешное, что даже на этот уровень Смолов и Кузяев не играют, но мнят себя топами))) Потому никто и не рвётся за границу, ибо здесь место отлично прикормлено .

      5
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 25 сентября 2020, 12:52

      Все ясно - никакой западный клуб они даже не искали.

      3
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      Рейтинг: +7878

      Томик 25 сентября 2020, 12:10

      Они же сегодня должны "Локомотиву" ответить. Какой там может быть "Уотфорд"? Устраиваемся поудобнее, ждём.

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Томик 25 сентября 2020, 14:24

      Тоже жду с нетерпением, но будет как всегда. Похоже, что Кузя остался с носом. В Англию не берут, а в России трансферы уже закрылись.

      0
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      Рейтинг: +610

      Врундель 25 сентября 2020, 11:29

      С уровнем наших футболистов после поражений в ЛЕ Уотфорд и есть крепкая европейская команда

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 25 сентября 2020, 11:27

      Кузяев не хочет играть, он хочет жить в европе и подбирает себе подходящую страну. Так что кузяевские хотелки никакого отношения к футболу не имеют.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 25 сентября 2020, 11:18

      4 гола за сезон? Удивительно, почему за ним очередь не выстроилась.

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