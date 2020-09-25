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  • Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»

Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»

25 сентября 2020, 09:57
20

Агент Марат Арчегов ответил на слова агента Секу Траоре, который рассказал о несостоявшемся трансфере Далера Кузяева в «Уотфорд».

«Был вариант с «Уотфордом», который всерьeз настроен вернуть себе место в АПЛ. И действительно, после вылета в Чемпионшип команда сохранила костяк, и я оцениваю их шансы вернуться в АПЛ как очень высокие.

Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнесся к этому выбору.

Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что такой футболист до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении российских игроков», – рассказал Ачегов «Чемпионату».

  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Уотфорд Зенит Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (20)
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порт
1601017335
Два месяца без работы. Тоска.
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altezzik
1601018417
Вот он уровень наших звезд паспортистов. Никому они особо не нужны. Только здесь им платят такие зарплаты.
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Obojaemiy
1601018915
Задолбали со своим Кузяевым, чувак возомнил себя месси что ли..выпендривается сидит...щас до понтуется и перейдет в торпедо какое нибудь Владимирское
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601021376
Надоели уже новости про него Куда он метит, если он топ клубам н*** не нужен
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general.lizyukov
1601021920
4 гола за сезон? Удивительно, почему за ним очередь не выстроилась.
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neveldomha
1601022465
Кузяев не хочет играть, он хочет жить в европе и подбирает себе подходящую страну. Так что кузяевские хотелки никакого отношения к футболу не имеют.
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AtticusFinch1
1601022598
С уровнем наших футболистов после поражений в ЛЕ Уотфорд и есть крепкая европейская команда
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Томик
1601025027
Они же сегодня должны "Локомотиву" ответить. Какой там может быть "Уотфорд"? Устраиваемся поудобнее, ждём.
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Cules2013
1601028771
Мне понравилась последняя фраза про стереотип о русских футболистах))) Так блин вот на таких, как Кузяев этот стереотип и формируется - неадекватно завышенные требования по статусу клуба и з/п, а на поле мы не играем, а чиллимся. Ясен хрен, что такого добра в Европе и своего хватает, и дешевле намного. Я уж молчу о том, что полно талантливых футболистов со скромными запросами и желанием играть. Вот и результат, что наши только что Сельтам да Уотфордам и интересны. Самое смешное, что даже на этот уровень Смолов и Кузяев не играют, но мнят себя топами))) Потому никто и не рвётся за границу, ибо здесь место отлично прикормлено .
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paracetamol
1601035061
Татары все что-то считают, рассчитывают, а потом остаются с носом!
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