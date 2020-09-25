Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»

Агент Марат Арчегов ответил на слова агента Секу Траоре, который рассказал о несостоявшемся трансфере Далера Кузяева в «Уотфорд».

«Был вариант с «Уотфордом», который всерьeз настроен вернуть себе место в АПЛ. И действительно, после вылета в Чемпионшип команда сохранила костяк, и я оцениваю их шансы вернуться в АПЛ как очень высокие.

Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнесся к этому выбору.

Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что такой футболист до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении российских игроков», – рассказал Ачегов «Чемпионату».