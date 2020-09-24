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    Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»

    Агент Секу Траоре рассказал о несостоявшемся переходе в «Уотфорд» бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    «Пытался устроить Далера Кузяева в «Уотфорд», который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в Премьер-лигу, то потом еще и автоматическое его продление на 2 года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть.

    Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока все равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.

    Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает об Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то все равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», – заявил агент.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: -750

      Аденн 3 секунды назад

      это и понятно, что отказались, у кузяйки школа антифутбола во вшивом бЗените за плечами.

      0
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      Рейтинг: +525

      zenitforever2015 4 минуты назад

      Гнал бы Кузя папашу из агентов. Жаль парня, от добра добра ищет...

      0
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      Рейтинг: +8384

      paracetamol 26 минут назад

      Скоро лавочке переходов конец и останется Кузя за бортом футбола.

      0
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      Рейтинг: +8713

      ilichkadr 46 минут назад

      Как никогда ннфа агента близка к истине. Так можно доиграться, что и в РПЛе не будешь нужен.

      0
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      Рейтинг: +6457

      FanatSerj 54 минуты назад

      ещё один звезду в поймал, их там что в Питере кормят по особому ? или газом дышать дают. С такими окладами только в РПЛ бюджетные деньги осваивать, кому он там нужен в Европе.

      0
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      Рейтинг: +374

      Урия Гип 2 1 час назад

      Не оценили. Такой талант пропадает.

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      Рейтинг: +1961

      swot1205 1 час назад

      дурачок

      0
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      Рейтинг: +24826

      oyabun 2 часа назад

      Да кроме агента и самого Кузяева никто и не считал сего футболиста Звездой. С чего он решил что клубы АПЛ и вообще европейские выстроятся в очередь за ним? Разве только это хитрый ход для повышения внутренней стоимости? В таком случае у них получилось - Локо клюнул на уловку и уже 3 ляма ЗП предлагает

      3
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      Рейтинг: +4133

      Томик > oyabun 1 час назад

      Это в случае, если Локо предлагает. Если вообще кто-нибудь предлагает. Имею в виду такие условия, на которые претендуют гениальный футболист и его папа. Хорошо когда-то сказал Вася Березуцкий(даже он догнал в конце концов): «У нас высокое самомнение, мы думаем, что все нас знают, а оказывается, что не знает никто».

      6
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      Рейтинг: +2542

      raritet > Томик 51 минуту назад

      И это сказал еще Вася, которого знает вся страна. А тут наш Кузяев, средний по нашим меркам футболист, который с чего-то вдруг возомнил что его талантам самое впору АПЛ а не наш средней руки чемпионат. Понятное дело хочется, а если реально посмотреть : если бы не эта эпопея, достойная пера Эсхилла, то даже когда он был в обойме Зенита, не сказать было , что он тащит игру. Хочется за границу, поезжай в Турцию, отдохни, все включено. Что еще нужно? Чтобы на руках носили?

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      Рейтинг: +3920

      Давид59 2 часа назад

      А писали, что агент у него отец

      0
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      Рейтинг: +3310

      Cleaner 2 часа назад

      Кузяеву нужно срочно МЕНЯТЬ АГЕНТА! Этого гнать в шею за профнепригодность...

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