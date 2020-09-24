Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»

Агент Секу Траоре рассказал о несостоявшемся переходе в «Уотфорд» бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Пытался устроить Далера Кузяева в «Уотфорд», который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в Премьер-лигу, то потом еще и автоматическое его продление на 2 года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть.

Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока все равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.

Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает об Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то все равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», – заявил агент.