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  • Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»

Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»

24 сентября 2020, 12:16
16

Агент Секу Траоре рассказал о несостоявшемся переходе в «Уотфорд» бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Пытался устроить Далера Кузяева в «Уотфорд», который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в Премьер-лигу, то потом еще и автоматическое его продление на 2 года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть.

Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока все равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.

Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает об Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то все равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», – заявил агент.

  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Уотфорд Кузяев Далер
Комментарии (16)
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oyabun
1600942393
Да кроме агента и самого Кузяева никто и не считал сего футболиста Звездой. С чего он решил что клубы АПЛ и вообще европейские выстроятся в очередь за ним? Разве только это хитрый ход для повышения внутренней стоимости? В таком случае у них получилось - Локо клюнул на уловку и уже 3 ляма ЗП предлагает
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Урия Гип 2
1600944334
Не оценили. Такой талант пропадает.
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ilichkadr
1600946992
Как никогда ннфа агента близка к истине. Так можно доиграться, что и в РПЛе не будешь нужен.
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paracetamol
1600948205
Скоро лавочке переходов конец и останется Кузя за бортом футбола.
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zenitforever2015
1600949503
Гнал бы Кузя папашу из агентов. Жаль парня, от добра добра ищет...
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алдан2014
1600949956
Очень здравый подход от англичан.
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Hektor 84
1600953131
Бомжей даже в чемпионшип не берут
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geroin161
1600953857
Решил набить себе цену, и через некоторое время я не удивлюсь, если будет играть в каком нибудь - Сахалин, Чита или Ска-ростов)))
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vmonomah17
1600954926
Да просто он ждет предложения от мсити и ливерпуля)))
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dawidmodestov
1600965311
Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ------ https://l.khrmff.ru/ZRM
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