Главные новости дня. «Ростов» вылетел из Лиги Европы, Кержаков возглавил «Томь»

Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»

«Челси» объявил о переходе вратаря «Ренна» Менди

Кержаков назначен главным тренером «Томи»

Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров

Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

Ибрагимович заразился коронавирусом

Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира

Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»