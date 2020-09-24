Главные новости дня. «Ростов» вылетел из Лиги Европы, Кержаков возглавил «Томь»

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Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира
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Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»
Источник: «Бомбардир»