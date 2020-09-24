Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич лично заинтересован в подписании полузащитника сборной России Далера Кузяева, сообщает Metaratings.

Отец игрока Адьям Кузяев предложил услуги футболиста москвичам, обратившись к генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе, однако функционер отклонил предложение. Через некоторое время Николич стал настаивать на подписании контракта с Кузяевым.

Московский клуб пока не готов платить футболисту больше, чем зарабатывает Дмитрий Баринов, но из-за настойчивости Николича есть вероятность, что «Локомотив» сделает исключение и согласится на зарплату более 1,25 миллиона евро за сезон – столько получает Баринов. Кроме того, клуб может выплатить Кузяеву подписной бонус в сумме не менее чем миллион евро.