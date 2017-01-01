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    Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич лично заинтересован в подписании полузащитника сборной России Далера Кузяева, сообщает Metaratings.

    Отец игрока Адьям Кузяев предложил услуги футболиста москвичам, обратившись к генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе, однако функционер отклонил предложение. Через некоторое время Николич стал настаивать на подписании контракта с Кузяевым.

    Московский клуб пока не готов платить футболисту больше, чем зарабатывает Дмитрий Баринов, но из-за настойчивости Николича есть вероятность, что «Локомотив» сделает исключение и согласится на зарплату более 1,25 миллиона евро за сезон – столько получает Баринов. Кроме того, клуб может выплатить Кузяеву подписной бонус в сумме не менее чем миллион евро.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5265

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Идиотизм. Бомжей терпеть не могу , но думаю Зенит не меньше предлагал. Что хочет клоун ?
      По-хорошему этого долбо..ба надо кинуть и пусть фигачит в Алавес.

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      Рейтинг: +4134

      Томик 34 минуты назад

      Вот не может бестолковый человек хорошо играть. Кузяев, позвони грамотному агенту - бесплатный совет, если сам не можешь понять даже такой ерунды. Глядишь и поиграешь ещё в футбол.

      0
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      Рейтинг: +8715

      ilichkadr 41 минуту назад

      Вчера были раки большие но по три, а сегодня по 1.25, но маленькие..........Правда,большие... но по три... но очень большие, а сегодня были по 1.25 , но маленькие..........

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      Рейтинг: +4134

      Томик > ilichkadr 37 минут назад

      И подписной бонус был раза в три больше. Но очень настаивает.

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