Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич лично заинтересован в подписании полузащитника сборной России Далера Кузяева, сообщает Metaratings.
Отец игрока Адьям Кузяев предложил услуги футболиста москвичам, обратившись к генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе, однако функционер отклонил предложение. Через некоторое время Николич стал настаивать на подписании контракта с Кузяевым.
Московский клуб пока не готов платить футболисту больше, чем зарабатывает Дмитрий Баринов, но из-за настойчивости Николича есть вероятность, что «Локомотив» сделает исключение и согласится на зарплату более 1,25 миллиона евро за сезон – столько получает Баринов. Кроме того, клуб может выплатить Кузяеву подписной бонус в сумме не менее чем миллион евро.
- С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
- Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
- За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.