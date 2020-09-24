Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров

«Краснодару» предлагали услуги нападающего «Брондбю» Симона Хедлунда, пишет Metaratings.
Сумма сделки оценивалась в 2,1 миллиона евро. Российский клуб отказался приобретать футболиста из-за лимита на легионеров в РПЛ – «Краснодар» уже использовал максимальную квоту в восемь иностранцев.
Источник сообщает, что агенты Хедлунда представляют интересы двух шведских футболистов краснодарской команды – Виктора Классона и Кристоффера Ольссона.
- В прошлом сезоне нападающий провел за «Брондбю» во всех турнирах 39 матчей , забив шесть мячей и сделав 13 ассистов.
- В начале года Хедлунд дебютировал за сборную Швеции.
Источник: Metaratings