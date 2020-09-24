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  • Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров

Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров

24 сентября 2020, 14:59
12

«Краснодару» предлагали услуги нападающего «Брондбю» Симона Хедлунда, пишет Metaratings.

Сумма сделки оценивалась в 2,1 миллиона евро. Российский клуб отказался приобретать футболиста из-за лимита на легионеров в РПЛ – «Краснодар» уже использовал максимальную квоту в восемь иностранцев.

Источник сообщает, что агенты Хедлунда представляют интересы двух шведских футболистов краснодарской команды – Виктора Классона и Кристоффера Ольссона.

  • В прошлом сезоне нападающий провел за «Брондбю» во всех турнирах 39 матчей , забив шесть мячей и сделав 13 ассистов.
  • В начале года Хедлунд дебютировал за сборную Швеции.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Брондбю Хедлунд Симон
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1600949360
Рано или поздно лимит такой обузой станет, что ни один толковый иностранец больше нахрен сюда не приедет и чемпионат деградирует напрочь, и куда не прикоснись рука Ротенберга, спасибо за лимит, или Миллера, спасибо за новый розыгрыш кубка, то сразу все в дерьмо оборачивается, а потом удивляемся почему молодых или вовсе своих нет, а откуда им взяться, если конкуренции нет и легионер в приоритете, а теперь глянем на запад на сборные Англии, Испании, Италии и т.д. средний возраст команд 24-26 лет, такая структура и в клубах, где больше появляется молодежи и тем более своей, где доморощенный в приоритете, а у нас все привычно и как всегда через анал
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99-й
1600949689
Нармального напа надо брать, а не это вот, тогда и Берга можно к х...м выгнать шоб лимит не занимал
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wobaekat
1600956675
Правильно, и так скоро из фк Магнит превратятся в фк Икеа
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Синитсосит
1600960976
так эти дураки только ща сообразили что 9 больше 8, чё за тупорылые там работают, иногда просто читаешь и офигеваешь, или нам это так преподносят
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dawidmodestov
1600965289
Как уберечься от штрафов и обезопасить себя на дороге, теперь проще простого. Сам испробовал и вам советую, реально крутая штука, вот ------ http://gg.gg/neoline
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InterMilLano1908
1600966339
Лучше бы бревно Берга продали
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Вальдемар IV
1600981307
этот клуб не победить, игра в обороне показывает, что нужна пара уровня ивановича, потом тренер компетентный, нет давайте опять нападение, все равно при таком стиле игры, вы кроме заноса в сетку не забьете
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