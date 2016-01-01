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    Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров

    «Краснодару» предлагали услуги нападающего «Брондбю» Симона Хедлунда, пишет Metaratings.

    Сумма сделки оценивалась в 2,1 миллиона евро. Российский клуб отказался приобретать футболиста из-за лимита на легионеров в РПЛ – «Краснодар» уже использовал максимальную квоту в восемь иностранцев.

    Источник сообщает, что агенты Хедлунда представляют интересы двух шведских футболистов краснодарской команды – Виктора Классона и Кристоффера Ольссона.

    • В прошлом сезоне нападающий провел за «Брондбю» во всех турнирах 39 матчей , забив шесть мячей и сделав 13 ассистов.
    • В начале года Хедлунд дебютировал за сборную Швеции.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +230

      99-й 2 минуты назад

      Нармального напа надо брать, а не это вот, тогда и Берга можно к х...м выгнать шоб лимит не занимал

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      Рейтинг: +9980

      Skull_Boy 7 минут назад

      Рано или поздно лимит такой обузой станет, что ни один толковый иностранец больше нахрен сюда не приедет и чемпионат деградирует напрочь, и куда не прикоснись рука Ротенберга, спасибо за лимит, или Миллера, спасибо за новый розыгрыш кубка, то сразу все в дерьмо оборачивается, а потом удивляемся почему молодых или вовсе своих нет, а откуда им взяться, если конкуренции нет и легионер в приоритете, а теперь глянем на запад на сборные Англии, Испании, Италии и т.д. средний возраст команд 24-26 лет, такая структура и в клубах, где больше появляется молодежи и тем более своей, где доморощенный в приоритете, а у нас все привычно и как всегда через анал

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