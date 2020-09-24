Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

    Владелец «Спартака» Леонид Федун получил государственную награду.

    Президент России Владимир Путин за вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградил 64-летнего бизнесмена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    «Поздравляем Леонида Арнольдовича!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».

    • Федун владеет клубом с 2003 года.
    • Он – основной акционер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл».
    • В текущем сезоне РПЛ «Спартак» по итогам восьми туров делит лидерство с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4158

      SPACE TRUCKIN 12 минут назад

      раздача орденов и званий в нынешней России сродни раздаче ярких стеклянных бус вождем племени - красиво и не более того...есть момент фарса и несерьезности всех этих награждений...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      Алехсбургер. 27 минут назад

      Демпинговая цена за гол Артемония из офсайта..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      Граф2019 32 минуты назад

      любовь к родине всасывается с молоком матери! а уж кого мне любить- мне решать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8520

      alex1951 40 минут назад

      ,,,словно война какая то....ордена-медали.......герои.....какие они герои?
      ,,,как будто в СССР все происходит......да ...и еще : ЗМС - заслуженных не прибавилось случайно?
      Маразматики....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      Алехсбургер. > alex1951 36 минут назад

      Лёха,небздемо !))
      Скоро вы нападёте и устроите здесь порядок.))
      С любовью,твой тёзка..))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8715

      ilichkadr > alex1951 1 минуту назад

      Конечно прибавилось. Лёне вместе с орденом почётного ЗМС дали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Хейтер Аларм 52 минуты назад

      Ждем "остроумных" комментов аларма)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1196

      almanev > Хейтер Аларм 43 минуты назад

      У него никогда не было остроумных комментариев, так, слёзы обиженного жизнью)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > Хейтер Аларм 43 минуты назад

      Он ещё не может отойти после решения РФС о признании гола Полена в ворота Урала забитым с нарушением правил.
      Переживает, понимаешь... )))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3339

      NewLife 53 минуты назад

      Для шибко умных местных экономистов сообщаю, что в России цена на энергоносители для потребителя зависит в основном не от производителя, а от налогов, акцизов, лицензий и прочих поборов государства. Именно поэтому у нас бензин дороже чем в странах, у которых нефти вообще нет. Так что не наезжайте на Арнольдыча.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13486

      silver29 > NewLife 50 минут назад

      Так это никто даже и не скрывает, за рубежом партнеры и друзья, а внутри страны цена привязана к бюджету, а его надо наполнять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      Sergh4 1 час назад

      За какой хрен!!?? За то что на Лукойле самый дорогой бензин??!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13486

      silver29 > Sergh4 59 минут назад

      А в России самый дорогой газ для населения ((( смотри на вопрос шире, кто у буфета тому и пирожки. Ну завтра Миллера наградит второй степенью.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > silver29 57 минут назад

      Вроде у него уже и ПЕРВАЯ степень этого ордена есть...
      Остаётся только наградить орденом Андрея Первозванного! ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7163

      JTherry > Sergh4 54 минуты назад

      а ты на газпрём-бензине заправляйся, там дешевле, но "бодяжат"....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13486

      silver29 > derrik2000 53 минуты назад

      Нет нету. Есть :Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006);
      Орден Александра Невского (2014 год);
      Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; остальные с трудно поддающимися названиями к юбилеям)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > silver29 50 минут назад

      В 2017 году Путин его наградил орденом ПЕРВОЙ степени.
      Я ниже написал, комментируя пост За zenit.
      https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-nagradil-millera-ordenom-posle-rekordnogo-za-19-let-ubytka-gazproma-1008153512

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13486

      silver29 > derrik2000 47 минут назад

      • «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006);
      • Достык II степени (Казахстан) — награжден на основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 октября 2006 г. за вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;
      • святого преподобного Серафима Саровского I ст. (РПЦ, 2009), а также преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ);
      • Почета (Южная Осетия, 24 августа 2009) — за заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами, большой личный вклад в строительство газопровода «Дзуарикау — Цхинвал»;
      • Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» I ст. (2010);​
      •​ ​​Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 12 февраля 2010)​;
      • Труда I ст. (Вьетнам, 2011)​;
      • ​​Поч​етная грамота президента Российской Федерации (6 февраля 2012) ​​— за заслуги в развитии газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу​;
      • Славы и Чести II ст. (РПЦ, 2013 ) — во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 300-летием основания Александро-Невской лавры​;
      • ​​Александра Невского (2014)​;
      • Дружбы (Армения) (2015)​ и Святого Месропа Маштоца (Республика Армения)​;
      • Почетный гражданин города Астрахань (2008);
      • Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010).

      Также им получен «Крест Венгерской Республики» II степени (Венгрия) — за заслуги в энергетическом сотрудничестве.
      Пока все )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > silver29 45 минут назад

      Так эта информация, которая опубликована ДО 2017 года.
      Мою посмотри.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > silver29 41 минуту назад

      И в Википедии указано, что в 2017 году получил ПЕРВУЮ степень. )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      Алехсбургер. > silver29 31 минуту назад

      Это уже попахивает Святым Леонидием Федуном..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      MrRonRSM 1 час назад

      Ппц какие заслуги?! то что лукойловский бенз стоит дешевле в других странах чем У нас!!! Заслуги то что обдирает наш народ так же как и Путин пздц

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4153

      3a zenit 1 час назад

      Зенит всё купил?Ага...))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      derrik2000 > 3a zenit 1 час назад

      "Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" ПЕРВОЙ степени.
      У Миллера уже есть орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медаль ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, топ-менеджер награжден орденом Русской православной церкви Сергия Радонежского II степени и патриаршей грамотой. Миллер также является лауреатом премии правительства в области науки и техники в 2010 года." )))))))))))))))))))

      Заметка называется "Путин наградил Миллера орденом после рекордного за 19 лет убытка "Газпрома".

      А ты с улыбочкой, мол, подколол...
      Да!
      Зенит всё купил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13486

      silver29 1 час назад

      Вот всегда задаюсь вопросом, заслуги перед Отечеством либо есть либо нет, как можно их оценить степенью первой или к примеру десятой степени, где мера измерения ? Превратили государственные награды и звания в пародию ((( Награды СССР имели уважение.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79314
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru