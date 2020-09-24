Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Владелец «Спартака» Леонид Федун получил государственную награду.
Президент России Владимир Путин за вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградил 64-летнего бизнесмена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».
- Федун владеет клубом с 2003 года.
- Он – основной акционер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл».
- В текущем сезоне РПЛ «Спартак» по итогам восьми туров делит лидерство с «Зенитом».
Источник: Официальный сайт «Спартака»