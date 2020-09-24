Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Владелец «Спартака» Леонид Федун получил государственную награду.

Президент России Владимир Путин за вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградил 64-летнего бизнесмена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».