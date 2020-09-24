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  • Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

24 сентября 2020, 19:44
39

Владелец «Спартака» Леонид Федун получил государственную награду.

Президент России Владимир Путин за вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградил 64-летнего бизнесмена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».

  • Федун владеет клубом с 2003 года.
  • Он – основной акционер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл».
  • В текущем сезоне РПЛ «Спартак» по итогам восьми туров делит лидерство с «Зенитом».

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Путин Владимир
Комментарии (39)
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derrik2000
1600967315
Я даже как-то в растерянности... Поздравлять??? НЕ поздравлять??? )))
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3a zenit
1600968414
Зенит всё купил?Ага...))
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MrRonRSM
1600968527
Ппц какие заслуги?! то что лукойловский бенз стоит дешевле в других странах чем У нас!!! Заслуги то что обдирает наш народ так же как и Путин пздц
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Sergh4
1600969145
За какой хрен!!?? За то что на Лукойле самый дорогой бензин??!
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NewLife
1600970014
Для шибко умных местных экономистов сообщаю, что в России цена на энергоносители для потребителя зависит в основном не от производителя, а от налогов, акцизов, лицензий и прочих поборов государства. Именно поэтому у нас бензин дороже чем в странах, у которых нефти вообще нет. Так что не наезжайте на Арнольдыча.
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alex1951
1600970754
,,,словно война какая то....ордена-медали.......герои.....какие они герои? ,,,как будто в СССР все происходит......да ...и еще : ЗМС - заслуженных не прибавилось случайно? Маразматики....
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SPACE TRUCKIN
1600972455
раздача орденов и званий в нынешней России сродни раздаче ярких стеклянных бус вождем племени - красиво и не более того...есть момент фарса и несерьезности всех этих награждений...
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Димон Лебяга
1600975128
человек заслужил, все правильно!
Ответить
paracetamol
1600978769
За то, что ворованным поделился?
Ответить
житель СПб
1600980804
Ну что - можно поздравить В.В.Путина, Л.Федуна, Лукойл и Спартак с этим событием...
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