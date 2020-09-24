«Челси» объявил о переходе вратаря «Ренна» Менди

Предсказуемое усиление вратарской позиции.после Чеха,Куртуа игра Кепы-одно разочарование.
Голкипер «Ренна» Эдуар Менди официально перешел в «Челси».
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро.
Сенегалец заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов.
- Менди выступал за «Ренн» с лета 2019 года.
- 28-летний вратарь пропустил 32 гола в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
It’s official! Edouard Mendy is a Blue! #WelcomeMendy— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020