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    «Челси» объявил о переходе вратаря «Ренна» Менди

    Голкипер «Ренна» Эдуар Менди официально перешел в «Челси».

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

    Сенегалец заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов.

    • Менди выступал за «Ренн» с лета 2019 года.
    • 28-летний вратарь пропустил 32 гола в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1608

      Vladarg 40 минут назад

      Предсказуемое усиление вратарской позиции.после Чеха,Куртуа игра Кепы-одно разочарование.

      0
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      Рейтинг: +2955

      АртурZaСМ 1 час назад

      Рыночная стоимость 7, а купили за 25... Челси просто специалисты по переплате...

      0
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      Рейтинг: +903

      mig28 2 часа назад

      Ну а Кепа будет в запасе, либо продадут за те же 25 млн.

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      Рейтинг: +661

      PassCSKA > mig28 2 часа назад

      Надеюсь продадут, лучше пусть Кабальеро в запасе будет. А Мальчишке надо нервы укреплять пока что

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