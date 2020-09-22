Министр спорта Матыцин: риски заражения коронавирусом в РПЛ минимизированы регламентами

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, не рано ли возобновился сезон в РПЛ в условиях пандемии коронавируса.

«Мы провели большую профессиональную работу совместно с Российским футбольным союзом и Росздравнадзором, выработанные регламенты утверждены и апробированы. Они сегодня позволяют нам с достаточной степенью уверенности говорить о том, что риски заболевания минимизированы. Хотя я тоже понимаю, что сегодня, к сожалению, опасность еще не миновала. Надо очень внимательно относиться к соблюдению требований и спортсменам, и организаторам, и зрителям.

Возвращение спорта в привычную жизнь является показателем того, что люди почувствовали необходимость общения, а оно вырабатывает дополнительный иммунитет против любых вирусов, но надо сохранять баланс общения и соблюдения требований», – цитирует Матыцина ТАСС.